Malestar en Londres por tuits antimusulmanes de Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó el miércoles en su cuenta de Twitter videos antimusulmanes que originalmente habían sido subidos a la red social por una líder de un partido británico de extrema derecha sentenciada previamente este mes por hostigar a una mujer musulmana.



Durante su campaña presidencial Trump había instado a "prohibir a los musulmanes" y como mandatario emitió decretos para vedar el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, aunque tribunales han bloqueado parcialmente la entrada en vigencia de esas órdenes ejecutivas.

Jayda Fransen, vicejefa del partido político antiinmigración Britain First (Gran Bretaña Primero), publicó los videos el miércoles, señalando que mostraban a un grupo de musulmanes golpeando a un adolescente hasta matarlo, dando una paliza a un niño en muletas y destruyendo una estatua cristiana.

VIDEO: Muslim Destroys a Statue of Virgin Mary! pic.twitter.com/qhkrfQrtjV — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 de noviembre de 2017



La autenticidad de estos videos no está probada. Fransen dijo que provenían de varias fuentes online que los habían publicado en sus propias páginas en redes sociales.



"Estoy fascinada", dijo Fransen, quien tiene 53.000 seguidores en su cuenta de Twitter. "Lo importante es que Donald Trump se ha dado cuenta de la persecución y acusación a una líder política en Gran Bretaña por dar un discurso que la policía calificó de antimusulmán", agregó.



Fransen fue multada previamente este mes al ser hallada culpable de hostigamiento religioso agravado por violencia verbal contra una mujer musulmana. La líder y el jefe del movimiento fueron arrestados en septiembre y acusados del mismo cargo por la distribución de panfletos y difusión en internet de videos de un juicio a musulmanes sentenciados por violación.

La vocera de la Casa Blanca,Sarah Huckabee Sanders, fue consultada sobre la veracidad de los videos y respondió que "da igual si los videos son reales o no, porque la amenaza es real. Y eso es de lo que habla el presidente".



La publicación de Trump generó de inmediato la reacción del gobierno del Reino Unido. "Los británicos rechazan unánimemente la retórica sesgada de la extrema derecha, que es la antítesis de los valores que este país representa: decencia, tolerancia y respeto. Es un error que el presidente haya hecho esto", dijo el vocero de la primer Ministra Theresa May.



Los retuits no ayudarán al gobierno de Theresa May a concretar la visita de Estado al Reino Unido que había ofrecido a Trump y para la que todavía no hay fecha, en un momento en que Londres busca tejer alianzas alternativas ante su salida de la Unión Europea.