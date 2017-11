Perito adelantó que podría no haber resultados sobre autopsia hoy

El inicio de la autopsia prevista sobre el cuerpo que se encontró en el río Chubut comenzó a las 9:30 horas de hoy. Los peritos presentes en la intervención buscan determinar si el cadáver corresponde a Santiago Maldonado. Alejandro Incháurregui, perito interventor de parte de la familia del joven, habló con los medios antes de dar comienzo al procedimiento y reveló que "podría no haber resultados en el día de la fecha".



"Estamos convocados a las 9:30 para realizar la autopsia. La expectativa es la misma que en que cualquiera de estas circunstancias, uno no sabe con que se va a encontrar ni puede aventurarse. Depende del método de identificador", explicó Incháurregui y habló de bajar las expectativas: "Puede no haber resultados en el día de la fecha".



Según el médico, serían 20 los peritos convocados para la autopsia. "En principio estamos todos convocados", explicó Incháurregui.

Según lo consignado, lo primero que se hará será determinar el procedimiento para estipular la identidad. El método en general se decide en el momento y está atado al estado del cuerpo, pero desde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ya anticiparon que se hará un cotejo de ADN.



El mecanismo más preciso es el de ADN, que puede demorar entre tres y 15 días, según la calidad de la muestra. Se podría hacer una identificación por ficha odontológica o por huella dactiloscópica, una forma que es más rápida, pero que dependerá del estado de preservación de esas huellas; si no están conservadas, se descarta.

Los peritos



Según pudo conocer La Nación de fuentes allegadas a la investigación, la autopsia tendrá la participación del experto de la EAAF Luis Bossio.



El perito de la familia Maldonado es Alejandro Incháurregui. También nombraron a la veedora María Andrea Noms.



Gendarmería designó perito de parte a Gustavo Burstyn Milberg. La fuerza de seguridad también propondrá que un entomólogo y un experto en bioimágenes participen.



El CELS designó al médico legista y docente de la Universidad de Buenos Aires Ezequiel Amar, y a una veedora, María Celeste Perosino.



Otra de las querellas de organismos de derechos humanos nombró a los abogados Martín Sánchez Albornoz, Leopoldo Moro y Mauricio César Rojas Garrido.