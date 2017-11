"Una mafia más eficaz y menos sanguinaria"

—¿Cómo está Cosa Nostra?

—Primero que todo, Cosa Nostra no es la única organización de carácter mafioso que opera en Sicilia. Eso sí, es la más antigua y la que tiene más ramificaciones porque cuenta con muchos clanes locales que intentan suplantarla. Como es bueno ver el vaso medio lleno, hay que decir que gracias a la feroz lucha del poder judicial, las fuerzas de seguridad y grandes sectores de la sociedad, se debilitó el aparato militar de la mafia. Se acabó la época en que se registraban asesinatos todos los días, como ocurría en los años 1980 y 1990. No se registran más homicidios, o más bien son raros. La mafia ha sufrido una modificación genética (...) Me parece que ahora está más presente en las instituciones políticas y que controla más el territorio. Opera de manera diferente. Es menos militar, menos sanguinaria, pero más eficaz.

—¿Cuáles son los principales desafíos para Sicilia?

—El territorio siciliano ha sido devastado durante décadas por las construcciones abusivas. Lamentablemente, ése es un fenómeno en el que las personas que han violado la ley han sido protegidas por el aparato político, que, en mi opinión, ha cerrado los ojos por razones electorales. Entonces, la solución ha sido aprobar una ley ad hoc para sanear el caso o simplemente dejar pasar el tiempo y gracias a la inercia de la administración pública las construcciones abusivas terminan por no ser demolidas. Otro reto es el de la basura. A menudo, en los municipios en que se recicla la basura, sólo el 5% de los habitantes cumple, mientras que el 95% arroja los desperdicios sin seleccionar y donde quiere. Los vertederos en algunos casos son incendiados. Esa es una costumbre generalizada en todo el sur de Italia y detrás de ese fenómeno está involucrada la mafia y sus intereses económicos. Además de que es algo peligroso para la salud de los habitantes.

—¿Los políticos son ahora un poco más honestos?

—En general, los representantes políticos de Sicilia no han brillado en los últimos años. Muchos han sido condenados a penas muy severas por delitos como soborno, fraude e incluso asociación mafiosa, y hasta homicidio. Los datos que tenemos indican que hay un número cada vez mayor de personas dedicadas a la política que están en la mira de la justicia italiana. El poder judicial y las fuerzas de policía se han comprometido en esta campaña electoral a impedir que con amenazas o intervenciones de la mafia se presione al electorado. No obstante, la mafia sigue existiendo porque reina una mentalidad mafiosa. Es que donde hay un pantano, hay siempre mosquitos.