Maduro inicia "limpieza" de los cuadros chavistas

Nicolás Maduro inició una purga en los cuadros chavistas. Los últimos dos en caer son los otrora poderosos ministro de Petróleo Eulogio del Pino, y el expresidente de Pdvsa Nelson Martínez, acusados de corrupción. Ambos fueron arrestados por militares en la madrugada del jueves en sus domicilios, cuatro días después de que el presidente Maduro los destituyera sin mencionar las causas.

Según videos difundidos por el régimen chavista, un militar con el rostro cubierto por un pasamontañas y armado con un fusil tocó a la puerta del departamento de Del Pino y lo esposó. "Tiene derecho a un abogado (...), a una llamada", expresó el agente, ante lo cual el exfuncionario, vestido con pantalón corto y una camiseta de la selección venezolana de fútbol, permaneció inexpresivo.

Se trata de los más altos jerarcas detenidos en una ofensiva contra una presunta mafia enquistada en Pdvsa, a la que el gobierno atribuye el deterioro financiero y operativo de la petrolera, que aporta 96% de las divisas del país.

A Del Pino, quien ocupó la presidencia de Pdvsa hasta agosto cuando asumió Martínez, se le acusa de "alteración intencional de cifras de producción de crudo", señaló el fiscal general, Tarek William Saab, al anunciar las capturas. También se le sindica de un "daño patrimonial" de 500 millones de dólares, añadió Saab.

Por ello, enfrenta cargos de peculado doloso, concierto para delinquir, incumplimiento al régimen de seguridad de la nación, asociación, y uso indebido del sistema de información.

Del Pino, en un video grabado antes de su arresto y difundido el jueves, dijo que fue "víctima de un ataque injustificado" y pidió que se le garantice su "derecho a la defensa". "Si están escuchando esta grabación es porque se han concretado todos los rumores que me habían llegado, de toda una serie de acusaciones (...) de las cuales hice conocimiento al presidente Nicolás Maduro, y él me dijo que no cayera en la guerra psicológica de quienes han traicionado la Revolución y han destruido a Pdvsa", dijo Del Pino en el video en Twitter.

Mientras, a Martínez se le señala por la firma, en condiciones irregulares, de un contrato de refinanciamiento de deuda de Citgo —filial de Pdvsa en Estados Unidos— por 4.000 millones de dólares.

Por ese caso ya fueron detenidos el presidente y cinco vicepresidentes de la subsidiaria. Según el gobierno, de por medio había una coima de 50 millones de dólares.

Los arrestos forman parte de una "limpieza" contra la corrupción, anunciada por Maduro el martes. La cruzada se produce cuando Venezuela y Pdvsa han sido declaradas en default. Los bonos de la empresa representan 30% de una deuda externa estimada en 150.000 millones de dólares.

Unas 65 personas han sido detenidas en las últimas semanas, según el fiscal Saab, en lo que describió como una cruzada contra el crimen organizado dentro de Pdvsa y sus empresas conexas. Saab señaló que las capturas —ejecutadas por la Dirección de Contrainteligencia Militar— buscan el "desmantelamiento del cartel que ha venido golpeando la industria petrolera". Y ante cuestionamientos de opositores porque recién se detiene a los "peces gordos", remarcó que "hay 16 ballenas y tiburones", y vendrán más, afirmó. Se refería a 16 personas que la Fiscalía ordenó detener en relación con los casos de Del Pino y Martínez, algunas de las cuales, dijo Saab, están fuera del país.

Del Pino fue la mano derecha de Rafael Ramírez, titular de Pdvsa durante una década y uno de los más prominentes líderes del chavismo. Ramírez, a quien la oposición acusa de ser el principal responsable de la corrupción y del deterioro de la industria, está en el centro de la polémica por versiones de que Maduro lo destituyó como embajador ante Naciones Unidas.

Analistas como Axel Capriles consideran que más que una cruzada contra la corrupción, la "limpieza" en Pdvsa obedece a una lucha de poderes en el chavismo, a un año de las elecciones presidenciales.