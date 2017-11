Macri tras la victoria de Cambiemos: "La realidad nos está dando la razón"

El presidente argentino Mauricio Macri brindó esta mañana una conferencia de prensa en la Casa Rosada, tras el triunfo obtenido por Cambiemos en las elecciones legislativas de ayer, en las que el frente gobernante ganó con más del 40% y superó los 10 millones de votos.



"En estos 21 meses hemos logrado avances importantes. La realidad nos está dando la razón". El presidente argentino dijo que "no piensa" en 2019. "Para mí la campaña es un suplicio en mi tarea de todos los días, que es trabajar para ustedes".

Deuda, tarifas y blanqueo

Consultado sobre la toma de deuda, Macri indicó: "Mientras la Argentina tenga déficit fiscal, va a seguir teniendo que tomar deuda porque tenemos un compromiso central, que es reducir la pobreza. El primer camino es bajar la inflación, que afecta a quienes menos tienen".



"Antes de fin de año queremos aprobar un presupuesto que comprometa la reducción del déficit, que tiene que ser menor al 3,2 por ciento. Esperamos contar con el apoyo de gobernadores para alcanzar este compromiso, para tener un país normal con una inflación de un dígito", agregó.

"Cuando llegamos el mundo tenía un nivel mucho más barato que en la Argentina. Cuando quisimos regular e ir al precio internacional, nos encontramos que en las provincias del sur, productoras de gas y petróleo, si lo hacíamos mucha gente se quedaba sin trabajo. Como nuestra obsesión es cuidar y generar nuevos trabajos, hicimos un acuerdo con esos sectores para hacer un precio sostén, una transición, y dijimos que en un par de años vamos a darles un sendero de precios", explicó Macri.



Luego, advirtió que llegó el momento de entrar en ese camino. "Llegamos a octubre y ahora tenemos un sistema energético que puede importar y exportar sin impuestos y vamos a pagarlo lo que sale en el mundo. Justo ahora aumentó, pero soy optimista y creo que en el futuro el petróleo va a volver a bajar, van a seguir avanzando las energías renovables".



Además, al ser consultado sobre el blanqueo de capitales y el movimiento millonario llevado a cabo por su hermano, indicó: "Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley, lo hizo dentro de la ley".

Empleo y reformas

Asimismo, sobre una posible reforma laboral, el mandatario aseguró: "Generar trabajo es la herramienta fundamental para reducir la pobreza. Vamos a trabajar sector por sector, ya empezamos. Vamos a avanzar en reformas que generen más trabajo. Hoy tenemos dos problemas: gente que no tiene trabajo y la mitad de los argentinos que trabajan en negro".



"Entramos en una etapa de reformismo permanente. Argentina no tiene que parar, no tiene que tener miedo a las reformas. Nos va a ayudar a vivir mejor. Este es un camino largo, nadie nos va a regalar nada. Este es el camino que nos lleva a una sociedad más justa, a un país que se basa en la cultura del trabajo", aseveró Macri ante los periodistas.



El presidente argentino volvió a reiterar su deseo de optimizar el sistema electoral, de impulsar una reforma que incluya la boleta electrónica, y también mostró su intención de trabajar por un nuevo sistema previsional, que se adapte al siglo XXI.



Sobre la obra pública, Macri dijo: "Es nuestra prioridad desde el día cero. Creo que sin infraestructura y conectividad no hay futuro. Estamos trabajando en los dos campos. Pero tenemos que reducir el gasto público, la Argentina no puede endeudarse a esta velocidad eternamente. El mundo nos está acompañando, piensa que la Argentina tiene mucho que aportar, pero tenemos que ir a una lenta reducción de impuestos. Cada uno tiene que hacer los deberes para lentamente encauzar el gasto público".

La muerte de Santiago Maldonado



Macri también se refirió al caso de Santiago Maldonado, el joven artesano que fue hallado muerte tras 78 días desaparecido luego de participar en una protesta mapuche reprimida por Gendarmería: "Respecto de los festejos, ayer era un día especial para los argentinos. Pero le manifesté a la madre que lamentaba su pérdida. Yo sé lo que significa para una madre, porque mi hermana falleció. Lo sentimos mucho los argentinos y seguiremos apoyando a la Justicia para que se sepa la verdad de lo que pasó. La verdad primero, en esa línea seguiremos trabajando".