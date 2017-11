El líder opositor Antonio Ledezma huyó de Venezuela con rumbo a España

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien se encontraba bajo régimen de prisión domiciliaria, escapó junto a su familia esta madrugada a través de la frontera con Colombia.



Ledezma tiene como destino final España, donde se econtraría con el resto de sus familiares, declaró una fuente a El Nacional.



Al conocerse la noticia, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron la vivienda del dirigente.



Ayer, Ledezma cumplió 1.002 días de detención. El 1° de agosto de este año, efectivos del Sebin lo sacaron de su casa luego de que publicara un video con un mensaje para el pueblo venezolano.

Una "travesía peliculesca"

En entrevista ofrecida a medios de comunicación de Colombia, Ledezma relató que su huida "fue una travesía peliculesca. Estamos hablando de pasar más de 29 puestos entre guardias nacionales y policías del gobierno. Pero Dios es muy grande".



El líder opositor dijo que espera la comprensión de su familia, cuyos integrantes pasaron horas de angustia sin saber dónde se encontraba.



"Esto lo consulté con mi conciencia. Espero que el pueblo me entienda, porque es hora de que comprendamos que con la conciencia de un pueblo no se juega, ni con los ideales de un glorioso pueblo como el venezolano", sostuvo.



"No hay que doblegarse ni perder el ánimo. Hay que mantener las banderas que simbolizan la dignidad de un pueblo que ha perdido la comida, el efectivo, que no tiene el dinero ni para una empanada", sentenció el exalcalde.

La detención de Ledezma

Ledezma fue detenido el 19 de febrero de 2015 luego de que la Fiscalía General de Venezuela emitiera una orden de captura en su contra. El dirigente opositor fue detenido por efectivos del Sebin encapuchados y armados, quienes entraron a la fuerza a la oficina del alcalde.



Horas después de su captura, se desconocía su paradero. Ciudadanos se agruparon en los alrededores de la sede del Sebin, en Plaza Venezuela, para exigir su aparición.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió al preso político durante una cadena de radio y televisión: “El señor Ledezma. Antonio Ledezma, el día de hoy, por orden de la Fiscalía, fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad y la Constitución”.