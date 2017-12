Kuczynski se defiende y pide no apoyar estrategia basada "en una mentira"

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pidió hoy a los congresistas del país, que decidirán este jueves sobre el pedido de destitución del mandatario, que no apoyen la estrategia de un sector basada en "una mentira que no existe", al reiterar que no ha mentido, ni cometido un acto de corrupción.



Durante su defensa ante el pedido de destitución, el jefe de Estado afirmó que "hay quienes pretenden convencerlos de una mentira que no existe", pero que "la estrategia es obvia, no se quiere discutir porque la afirmación es débil, no está corroborada, contrastada, ni probada", en referencia a los presuntos pagos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.



"No está en juego mi permanencia en cargo, está en juego la estabilidad democrática, no apoyen una vacancia (destitución) sin sustento, porque el pueblo no olvida, ni perdona", expresó el mandatario ante el pleno del Congreso.



La permanencia de Kucyznski al frente de la jefatura del Estado ha sido seriamente cuestionada después de que la semana pasada se informara de que una empresa suya ofreció servicios de consultoría a la constructora Odebrecht entre 2004 y 2007.

