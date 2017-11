Justicia española ordena detener a Puigdemont

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó hoy la detención del expresidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que viajaron con él a Bélgica y que no acudieron el jueves a su citación como investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.



Hoy, Puigdemont se mostró desafiante en una entrevista con el televisión pública de Bélgica. El líder independentista dijo que su gobierno es el "legítimo" de Cataluña, pese a la intervención de sus instituciones desde Madrid.



"Estoy dispuesto a ser candidato. Es posible llevar adelante una campaña desde cualquier lugar", dijo Puigdemont en un avance de la entrevista concedida a RTBF y que será emitida el viernes.



"Debe haber continuidad para decirle al mundo lo que está ocurriendo en España. Con un gobierno en la cárcel, las elecciones no pueden ser neutrales, independientes y normales", añadió.



Las medidas amenazan con enquistar aún más la peor crisis institucional que vive España en sus 40 años de democracia, mientras Cataluña se prepara para unas elecciones regionales convocadas por el Gobierno central tras aplicar medidas de intervención extraordinarias en el territorio.



Los delitos por los que se investiga a los 14 miembros del gobierno catalán podrían acarrear condenas conjuntas de hasta 50 años de cárcel, según señalan las argumentaciones judiciales.



En una breve declaración emitida por la televisión catalana TV3, en la que se presentó como "presidente legítimo", Puigdemont pidió la liberación de los encarcelados.



Asimismo, afirmó que está denunciando la situación de Cataluña ante la comunidad internacional y que no acudió al tribunal porque "el clima no era el adecuado", según su abogado. En caso de solicitarse su detención, las autoridades belgas tendrían tres meses para responder.