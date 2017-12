Procesaron a Cristina Fernández y el juez pidió su desafuero y detención

El juez federal Claudio Bonadio procesó y pidió el desafuero para detener a la expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.



El juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento y pidió el desafuero para poder detener a la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner porque consideró que debido a sus contactos "puede entorpecer la causa" que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, según indicaron a Télam fuentes judiciales



En su salida de Comodoro Py, tras declarar ante el juez Claudio Bonadio por la causa por supuesto "encubrimiento agravado" a los ciudadanos iraníes prófugos por el atentado a la AMIA, Cristina Fernández habló pocos minutos ante la prensa y culpó al Gobierno por llevar adelante una persecución política en contra de la oposición.



"Hubo un gran disparate jurídico", indicó la senadora electa por la provincia de Buenos Aires y agregó: "Creo que lo más importante que hoy tengo para decirles es que esto que la única traición a la patria es utilizar a un Poder Judicial para perseguir a los opositores".



Cristina indicó que "el objetivo de la persecución es atemorizar a los dirigentes de la oposición para hacerla callar en el Parlamento".



"Quieren un Parlamento sumiso, quieren que voten los que ellos quieren. Pero conmigo no lo van a lograr", dijo la ex mandataria, quien habló desde un gazebo azul instalado a metros de los tribunales y agradeció a la militancia que la fue a apoyar.



"Yo estoy dispuesta a representar a los 3 millones y medio de bonaerenses que se manifestaron contra el ajuste. Este objetivo de silenciar a la oposición tiene que ver con el ajuste, para que se hable de otras cosas en vez del aumenta de las naftas, de la jubilación", indicó Cristina tras presentar un escrito y declarar por una hora frente al juez por la denuncia en su contra presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman , a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán.



Pese a haber sido consultada por los medios que se acercaron al lugar, Cristina Fernández no hizo alusión alguna a la detención de su exministro de Planificación, Julio De Vido , quien ayer fue llevado a Ezeiza luego de una votación en el Congreso, en la que se le quitaron los fueron parlamentarios.

Zannini, D'Elía y Khalil detenidos; Timerman con prisión preventiva

El exsecretario Legal y Técnico del kirchnerismo Carlos Zannini, el referente de la comunidad islámica en la Argentina Jorge "Yussuf" Khalil y el dirigente piquetero Luis D'Elía fueron detenidos en las últimas horas por orden del juez Claudio Bonadio en el marco de la misma causa.



El magistrado también dictó prisión preventiva para el excanciller Héctor Timerman bajo el régimen de arresto domiciliario por su delicado estado de salud. También fueron procesados, sin prisión preventiva y con prohibición para salir del país, al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y el diputado Andrés "Cuervo" Larroque .



Zannini fue arrestado cerca de la 1 por personal de la Policía Federal tras una orden impartida por el juez Bonadio, quien instruye el expediente iniciado a partir de la denuncia presentada por el exfiscal Alberto Nisman pocos días antes de ser hallado muerto en la cabeza en su departamento de Puerto Madero.



Al momento de ser detenido en Río Gallegos, Zannini, actual director en el Banco Santa Cruz, se encontraba en el domicilio de su suegra, ubicado en Perito Moreno y Mariano Moreno.



De inmediato, el exsecretario de Legal y Técnica de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernánedz, fue subido a un automóvil blanco, tras rechazar colocarse el chaleco antibalas y el casco que le acercaron los efectivos, y llevado a la delegación local de la PFA.



En las próximas horas se espera que Zannini sea trasladado a la ciudad de Buenos Aires para ser indagado por Bonadio.



Por la mañana, llegó el turno de Luis D'Elía, quien fue detenido en su domicilio de Laferrere, partido de La Matanza, y poco después fue arrestado Jorge "Yussuf" Khalil, en tanto que se procuraba dar con el exlíder de Quebracho Fernando Esteche, sobre quien también pesa una orden de detención ordenada por el juez federal Claudio Bonadio.