Indignación en Argentina por la "cirujana cheta" que se queja de los vecinos y el mate

El audio de WhatsApp comenzó a viralizarse en los últimos días en Argentina y el país está indignado. Se escucha a una mujer, que se presenta como cirujana plástica, quejándose ante su agente inmobiliaria (llamada Michelle) por una situación que se está dando en el barrio privado en el que vive: en Nordelta, partido bonaerense de Tigre.



"Te cuento Michelle, yo soy una cirujana, una mujer normal pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. Te lo digo a vos porque me caíste genial, porque sos una divina", comienza el audio que dura más de 5 minutos.



"Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena. Pero se ve una gente que viene de barrios visualmente no muy buenos y a mi no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va al muelle y toma mate", sigue diciendo la cirujana, que despertó indignación y ahora es llamada "la cirujana cheta".

"Para eso no invertía 200 mil dólares y me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa", continúa diciendo la cirujana que hace una mención al ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, y a “la gente del gobierno”: "Estuve mucho hablando con el desarrollador y la verdad que es muy amiga de Dujovne. Somos amigos de gente de acá del gobierno y la verdad que tenemos un mismo perfil estético, moral y ético”, agrega la mujer.



Y en otro un pasaje del audio, califica a estas personas como "bestias": "Yo soy una mujer normal, pero tengo ciertos valores morales y me molesta a estas bestias en la pileta como si estuviéramos en la Bristol de Mar del Plata (...) La gente es de décima categoría, son unos grasas", dice.



Como respuesta, ante la indignación que despertó la mujer, en Facebook están organizando una "mateada" en Nordelta: Tomada de mate popular en Nordelta con reposeras y perros. Ya son más de 11.000 las personas que dijeron que asistirán y casi 40.000 los que se mostraron interesados en el evento, al que los convocantes piden llevar mate, reposeras, perros y mandarinas. La cita es este sábado a las 14 horas.