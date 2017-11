Independientes, pero aislados

El Parlamento de Cataluña declaró la independencia, pero el resultado hasta ahora es el de un "país" sin legitimidad en el concierto internacional. Una isla ficticia en cuyas costas no hay puertos desde donde zarpen y a donde lleguen barcos amigos.

Las principales potencias —entre ellas Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia— e instituciones como la Unión Europea, la ONU y la OTAN, expresaron su rechazo a la independencia de Cataluña y mostraron su apoyo a la unidad de España. Esta reacción no debió sorprender a Carles Puigdemont y sus socios secesionistas, ya que desde hace tiempo le vienen advirtiendo que la comunidad internacional iría por ese camino.

"Cataluña es una parte integral de España, y Estados Unidos apoya las medidas constitucionales del Gobierno español para mantener a España fuerte y unida", dijo la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Heather Nauert, en un comunicado suscrito también por la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, quien reiteró el respaldo del presidente Donald Trump a Mariano Rajoy.

Alemania aseguró por su parte que no reconoce la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento regional, al tiempo que subrayó su apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno de España. El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, afirmó en un comunicado que su país apoya la "clara postura" del presidente Rajoy, en defensa del "orden constitucional", a la vez que subrayó que la "soberanía y la integridad territorial de España son y se mantienen inviolables".

También el Reino Unido dejó claro que "no reconoce ni reconocerá" la declaración unilateral de independencia de Cataluña. "Seguimos queriendo ver cómo se preserva el imperio de la ley, se respeta la Constitución española y se mantiene la unidad de España", señaló un portavoz de la primera ministra Theresa May. Asimismo subrayó que esa declaración unilateral de independencia de la región de Cataluña "está basada en una votación que fue declarada ilegal por tribunales españoles".

El presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó también que el "único interlocutor" de su país con España es Rajoy, al tiempo que subrayó que la situación en la región de Cataluña es un "asunto interno" español.

Italia tampoco reconoce "ni reconocerá" la declaración de independencia de Cataluña, afirmó el ministro de Exteriores, Angelino Alfano, a la vez que calificó la decisión del Parlamento catalán de "gesto gravísimo y fuera del marco de la ley".

En la misma línea se pronunció el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien aseguró que España sigue siendo el "único interlocutor" de la Unión Europea.

"Para la UE nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor. Espero que el Gobierno español favorezca la fuerza de los argumentos, no los argumentos de la fuerza", escribió Tusk en su cuenta de Twitter.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, expresó igualmente su respeto al Gobierno español. "Es un proceso en el Estado español y respeto todas las decisiones que tome el Gobierno" español, indicó Juncker, quien también reiteró su rechazo a los separatismos, y agregó que "Europa, la UE, la Comisión, no tienen que implicarse en ese proceso".

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, afirmó asimismo que "nadie" en la UE reconocerá la declaración de independencia de Cataluña y pidió "restablecer la legalidad como base para el diálogo".

La OTAN afirmó que la crisis en Cataluña debe ser resuelta "dentro del marco constitucional español" y subrayó que España es un miembro "comprometido" de la Alianza Atlántica. "La cuestión de Cataluña es un asunto interno que debe resolverse dentro del orden constitucional de España", declaró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un comunicado en el que reconoció las "contribuciones importantes" de España a la Alianza Atlántica.

También el secretario general de la ONU, António Guterres, animó a "buscar soluciones dentro del marco de la Constitución española" ante la crisis en Cataluña, y a "establecer canales políticos y legales", dijo su portavoz Farhan Haq al ser preguntado al respecto.

Otros países como Portugal, Escocia, Ucrania, Polonia, Bélgica, Chipre, Bulgaria, Serbia, Estonia, Letonia y Lituania mostraron también su apoyo al Gobierno de España y pidieron la búsqueda de una solución en el marco de la Constitución y la legalidad españolas.

En Moscú el Kremlin y la Cancillería de Rusia mantuvieron un riguroso silencio, aunque los jefes de las comisiones de Exteriores de la Duma y el Senado llamaron a encontrar una solución pacífica para evitar un estallido de violencia. EFE, AFP, REUTERS

valverde El técnico del Barça solo quiere ganar hoy.

El técnico del Fútbol Club Barcelona, Ernesto Valverde, eludió pronunciarse sobre la situación en Cataluña, y solo dijo que su cometido es "hacer que el equipo gane" el sábado.

"Nosotros nos centramos en la cuestión deportiva, cada uno tiene su responsabilidad, en mi caso soy el entrenador del Barcelona e intentaré que mi equipo gane". El Barça juega hoy de visitante contra Athletic de Bilbao.

Preguntado si imagina una Liga sin el Barcelona, Valverde también prefirió no responder. "Eso todavía no ha sucedido y estamos hablando de supuestos, me parece muy bien que se hagan elucubraciones, pero a mí no me corresponde hacer elucubraciones", dijo.

valle de arán El pueblo que se rebela.

La declaración de independencia votada por el Parlamento de Cataluña está lejos de representar la voluntad de todos los catalanes. Ayer mismo el Consejo General de la localidad catalana de Valle de Arán, convocó a una reunión extraordinaria el próximo lunes para analizar la situación. Es conocida la posición crítica del Consejo General de esa localidad, que ya se han expresado a favor de permanecer en el seno de España si Cataluña optaba por la secesión. En 1944, Valle de Arán fue escenario de un intento de los comunistas españoles de iniciar un levantamiento contra la dictadura de Francisco Franco, que terminó en fracaso.

PERFIL El niño que soñó con un país catalán.

Llegó al cargo casi por accidente, pero no le falta tenacidad. Ajeno a las advertencias de Madrid, Carles Puigdemont llevó el proceso de independencia de Cataluña a una situación límite.

Durante años, este hijo de una humilde familia rural de pasteleros, de 54 años de edad, había ejercido como periodista, antes de ser alcalde entre 2011 y 2016 de Gerona, feudo del nacionalismo catalán. Su destino cambió una mañana de enero de 2016, cuando fue llamado a última hora para liderar una insólita coalición de partidos separatistas, y llevar esta región mediterránea de 7,5 millones de habitantes "a las puertas de la independencia".

Casi desconocido hace dos años, su rostro con una rebelde melena al estilo Beatles y una cicatriz en el labio superior por un accidente de coche, encarna ahora al principal enemigo del gobierno de Rajoy.

El sentimiento nacionalista lo lleva dentro desde su infancia en su pueblo natal Amer, de 2.200 habitantes. Nunca lo escondió, ni siquiera cuando era muy minoritario en su partido, la conservadora Convergencia Democrática de Cataluña.

"En Cataluña muchos se han hecho independentistas por reacción alérgica a las políticas de Madrid. Pero él no, él siempre ha tenido estas convicciones", explica su amigo, el poeta y articulista Antoni Puigverd.

Puigdemont es aficionado a las nuevas tecnologías y a la guitarra, hábil con el inglés, el francés y el rumano, el idioma materno de su esposa y madre de sus dos hijos. Ya como alcalde de Gerona, en 2014 pidió al recién proclamado rey Felipe VI que su hija Leonor no utilizara el título nobiliario de princesa de Gerona que le corresponde al heredero del trono español.