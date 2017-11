No hubo acuerdo y los trabajadores del gas inician este viernes la huelga de hambre

Petrobras y el sindicato no arribaron hoy a un acuerdo, por lo que los trabajadores comenzarán este viernes a las 8:00 de la mañana una huelga de hambre frente al local de la sede, en Plaza Independencia, en el marco de un paro de 24 horas con concentración de los funcionarios en el lugar, día en que además está prevista la entrada en vigencia de los seguros de paro en la empresa.



La Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Companía del Gas informó que la empresa planteó que la propuesta económica que estaba sobre la mesa aún era insuficiente. Por tal motivo, los trabajadores "resolvimos resignar el ajuste salarial previsto para el período junio 2017-junio 2018 a cambio de que no se produjeran los 55 seguros de paro ni los aspectos más agudos de la reestructura planteada".



El sindicato también propuso trasladar la discusión de estos temas hasta junio del año que viene "a efectos de tener presente la existencia o no de la regasificadora, elemento definitorio para el futuro del sector", según expresa un comunicado que el sindicato divulgó en la noche del jueves.



"Si bien en la primera instancia, que se produjo a las 12:30, Petrobras manifestó que era positiva la propuesta (...) para nuestra sorpresa, cuando se reinstaló la mesa de negociación a las 18:00 horas, nuevamente se exigió a los trabajadores aceptar en un todo la reestructura, la cláusula de paz para aceptar la eliminación discrecional de los puestos de trabajo, supresión de sectores, movimientos arbitrarios de personal y la tercerización del servicio telefónico de emergencia", agrega el texto.



El Ministerio de Trabajo, según la versión sindical, preguntó a los representantes de Petrobras "si tenía voluntad o no de negociar. Sosteniendo que la única opción válida era que se aceptara su propuesta, la empresa se retiró dejando sin efecto la negociación".