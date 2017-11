Las hipótesis que se manejaron en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado

El cuerpo hallado el martes pasado por buzos tácticos de la Prefectura Naval Argentina y canes de la División Cinotecnia en el curso del río Chubut pertenece, según lo aseguró su hermano Sergio, a Santiago Maldonado.



El cadáver estaba semi sumergido y enganchado a ramas de sauces, río arriba de la zona del conflicto ocurrido el 1° de agosto, según afirmaron al diario argentino La Nación fuentes judiciales en Esquel.



Si bien todavía no se sabe la causa de muerte, que se determinará una vez que termine la autopsia, durante los 79 días que permaneció desaparecido el joven se barajaron varias hipótesis. Estas son las principales:

Ahogado.

La hipótesis de que el joven pudiera haberse ahogado en el río fue analizada por los dos jueces que pasaron por la causa. Gustavo Lleral consideró "altamente improbable" que se haya ahogado porque de acuerdo al rastrillaje efectuado por la Prefectura Naval el 5 de agosto, teniendo en cuenta el caudal que presentaba el río a esa fecha, había una profundidad de entre 1,40 y 1,50 metros, además de "presentarse con un gran cúmulo de ramas y palos de sauces en sus orillas y sobre el lecho", por lo que debería haber sido encontrado por los peritos.



Además, los exhaustivos rastrillajes efectuados el 16 de agosto y el realizado días atrás tampoco dieron con Santiago.



Mientras estuvo a cargo de la causa, Guido Otranto manifestó: "La hipótesis de que [ Santiago Maldonado ] se podría haber ahogado es una de las opciones que me parecen más razonables, de acuerdo con la interpretación de las pruebas que estoy realizando."



"No le encuentro consistencia a que fue capturado en ese lugar. En las declaraciones de los gendarmes tampoco estoy viendo que haya por ahora un elemento que me permita sostener que pudo haber sido herido de gravedad o algo por el estilo. Un río de Patagonia es un río complicado. No es una opción descabellada o que haya que descartar sin hacer un rastrillaje profundo de ese río", había dicho Otranto a LA NACION el 17 de septiembre.

La hipótesis de la responsabilidad de la Gendarmería

Desde el punto de vista de Lleral, había que profundizar la investigación sobre el accionar de la Gendarmería, por una serie de datos llamativos. Primero, consideró que los vehículos utilizados por la fuerza pudieron haber sido "lavados" cuando días después del episodio fueron sometidos al peritaje de cotejo de ADN, por el presunto estado de pulcritud que mostraban.



Segundo "porque la Gendarmería tenía la obligación de llevar un registro fílmico y fotográfico de la totalidad del procedimiento, que no se satisfizo", aseguró el escrito. Por otro lado, Lleral pidió analizar en profundidad el rol del subalferez Emmanuel Echazú, el gendarme que terminó con su mandíbula fracturada y heridas en el rostro.



Por último, el juez destacó que los gendarmes dijeron haber interpuesto las camionetas y el Unimog a modo de escudo, para evitar ser impactados por las piedras, cuando "ninguno de los vehículos expuso roturas o daños".



Por su parte, Otranto no realizó una investigación exhaustiva sobre la Gendarmería y descartó que haya habido un acuerdo entre ellos para cubrirse. "Es muy difícil. Declararon 20 gendarmes. Que todos se hayan puesto de acuerdo es poco probable. En algún punto las diferencias de visión y de datos surgen en una testimonial, no lo descarto. Pero no estoy encontrando nada que me esté haciendo sospechar que hay un armado previo en sus declaraciones", señaló.

Cruce a Chile

La versión de que Santiago Maldonado había cruzado a Chile no fue considerada ni por Otranto ni por Lleral. Sobre la base de testimonios que recabó desde la Isla de Chiloé (Chile) LA NACION había indicado que "esta opción está totalmente descartada para los carabineros chilenos". Un dato que refuerza esta afirmación es que "el paso clandestino solamente está habilitado de diciembre a marzo".



"Oficialmente no hemos recibido ninguna noticia concreta, ni policial ni judicial, de que el joven argentino esté en Chile. Ni siquiera sabemos si realmente ingresó a nuestro país, ya que no solo no aparece en los registros migratorios, sino también debido a que los pasos cordilleranos no habilitados sólo son transitables de diciembre a marzo", había indicado en su momento una fuente que pidió mantener su identidad en reserva.



En los últimos días se generó una gran controversia por los dichos de Elisa Carrió, que declaró que "hay un 20% de posibilidades de que este chico esté en Chile con el RIM [por RAM]". A pesar de las críticas, la candidata a diputada cruzó a quienes se refirieron a sus palabras. "No hablo en vano y me van a pedir perdón", señaló.

La herida del puestero

La hipótesis de que Santiago Maldonado era la persona que había resultado herida durante el ataque sufrido por Evaristo Jones en cercanías de Epuyen fue descartada el 4 de septiembre. El Juzgado Federal de Esquel informó que el perfil genético de la persona que habría sido herida no tiene coincidencia con el ADN de Santiago Maldonado.