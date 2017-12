Macri: "No se puede naturalizar que se agreda de semejante manera a nuestros policías"

Ayer lunes una multitud marchó en Argentina contra la reforma previsional. Un grupo se enfrentó con la Policía, la Gendarmería reprimió a manifestantes en varios puntos de la capital y por la noche hubo cacerolazos contra el proyecto de ley. Fueron detenidas decenas de personas y hubo varios policías heridos.



Hoy martes el presidente argentino, Mauricio Macri, brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que "lo que pasó no fue espontáneo, fue premeditado".



Y dijo que "toda esa violencia que vimos, claramente orquestada, la vamos a enfrentar junto a la Justicia".



Macri defendió los cambios que se votaron en la reforma jubilatoria y señaló que su gobierno está "luchando contra el peor mal", que es "la inflación". Agregó que "los cambios generan incomodidad, pero son necesarios (...) . Todo lo que propongo es para abrir la puerta a un mejor futuro".



El mandatario argentino señaló que ""lo que vivimos ha generado mucha angustia en muchos argentinos" y que "lo que pasó ayer no se puede naturalizar, que se agreda de semejante manera a nuestros policías".



"¿Dónde está el sentido que unos señores organizados agredieran de semejante manera a unos policías?", se preguntó Macri. "Y hay dirigentes que lo justifican", agregó. "Los policías nos cuidan, me duele que los agredan".



Además, sostuvo que "queda claro que hubo diputados que incitaron a la violencia".

Macri anunció que el decreto del bono compensatorio para los jubilados saldrá hoy martes y aseguró que en la reforma previsional "la prioridad es cuidar a los jubilados".



El presidente dijo que con los cambios, "el año que viene los jubilados le van a ganar entre 4 y 6 puntos a la inflación con esta fórmula".



"A través de la violencia no van a imponer sus ideas", aseguró Macri, añadiendo que "la gobernabilidad ya no está en discusión", aunque haya "una minoría que fantasea con que la perdamos".



Macri dijo que "es un cambio cultural el que estamos viviendo en la Argentina, el de respetar a las instituciones". Y agregó: "Yo no estoy acá para estar cómodo. Me cuesta dormir por los cambios que hay que hacer".