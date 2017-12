Golpes e insultos durante debate por reforma jubilatoria de Macri

El presidente Mauricio Macri tiene tres grandes reformas para aprobar en los dos años que le quedan de gobierno: laboral, impositiva y previsional. Esta última se trató ayer martes en una comisión de la Cámara de Diputados, en medio de un clima por demás tenso con insultos y golpes fuera de la sala cuando un grupo de jubilados y sindicalistas opuestos al proyecto interrumpió la sesión. Una muestra de la crispación política hoy en Argentina.

En la sesión conjunta de las comisiones de Previsión y Presupuesto de Diputados estaba en ese momento el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, exponiendo sobre la reforma previsional. Afuera de la sala de la comisión se registraron empujones entre los empleados de seguridad y quienes pretendían acceder a presenciar la reunión, entre ellos, un grupo de sindicalistas y jubilados.

En ese contexto, el diputado del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, intentó separar a los grupos en conflicto, a los gritos y trepado a una mesa. En tanto, en el interior de la sala donde se realizaba el plenario, diputados del Frente para la Victoria y de otros bloques opositores abucheaban al ministro y a diputados oficialistas.

Rossi habló sobre la situación en las redes sociales y se refirió a la reforma previsional del gobierno. "Este es un gobierno que tiene mano de hierro para los jubilados, pensionados, trabajadores y beneficiarios de la AUH; y mano de lana para los poderosos. #ReformaPrevisional", escribió.

En este clima la comisión logró aprobar el informe y el proyecto pasará la próxima semana el plenario de Diputados.

"Señores diputados. Aprobar la reforma previsional es empujar a la miseria a jubilados y pensionados y la historia los condenará", decía uno de los carteles que portaba una manifestante.

Los cambios en el sistema de pensiones, que busca entre varios aspectos modificar la fórmula de ajustar las jubilaciones —algo que ha despertado fuertes críticas hacia el gobierno— ya recibieron el visto bueno del Senado, aunque deberá ahora ser debatido en el pleno de Diputados.

La reforma previsional establece que las jubilaciones se calcularán en un 70% con base en la inflación y un 30% según el nivel de variación salarial, y ha sido muy criticada por jubilados y sindicatos. Hasta ahora, la fórmula era de un 50% en función de la evolución de los salarios y otro 50% con base en la recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y se actualizaban cada seis meses, mientras que el nuevo sistema plantea que, a partir de marzo, se haga cada tres.

El diputado oficialista Nicolás Massot rechazó ayer a la oposición kirchnerista en duros términos. "Yo no soy para nada amigo de la grieta, la desprecio, pero la grieta arranca por la irresponsabilidad de los que gobernaron. ¡Prendieron fuego la casa y hoy se quejan del olor a humo!", dijo Massot.

"Me parece muy bien que discutamos sobre derechos adquiridos, pero tienen que ser realidades posibles, no enunciados abstractos —insistió. No hay derecho adquirido cuando las jubilaciones se han pagado con una máquina de imprimir billetes. No les tembló el pulso para pagarle al FMI, ¿dónde estaba la plata de los jubilados entonces?".

CGT Define movilización al Congreso o un paro

Dispuesta a desmarcarse del gobierno tras su respaldo al proyecto de reforma laboral, la CGT ahora rechaza los cambios al sistema previsional. Considera que atentará contra el poder adquisitivo de los jubilados. Por eso, convocó de urgencia a su mesa chica para mañana jueves. Se definirá una movilización al Congreso para la semana que viene, aunque hay dirigentes que empujan por llamar a un paro parcial, de 6 o 12 horas. "No vamos a aceptar ningún cálculo que atente contra el poder adquisitivo de las jubilaciones", dijo a La Nación Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT.