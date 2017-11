En fotos: así es la búsqueda del ARA San Juan

El vocero de la Armada Argentina, capitán de navío Enrique Balbi, dijo hoy que "al momento no hay ningún rastro del submarino " ARA San Juan , desaparecido hace una semana con 44 tripulantes a bordo y reiteró: "Seguimos en fase crítica en cuanto al oxígeno".



"Al momento no tenemos ningún rastro del submarino. Seguimos en fase de búsqueda y rescate. (Se trata) de fase crítica, por ser el séptimo día, en cuanto al oxígeno", afirmó el vocero, aunque añadió, como en todas sus últimas apariciones públicas, que aún no se sabe si la nave consiguió salir a superficie o está en inmersión.



Balbi detalló ante periodistas en su habitual rueda de prensa frente al edificio Libertad, sede de la Armada, las operaciones realizadas desde la tarde de ayer con sonares, sensores infrarrojos y de anomalías magnéticas en búsqueda alguna señal del buque, tras lo cual señaló que "no hay contacto".

"Ayer a las 19 el buque polar inglés Protector divisó hacia el este tres bengalas, una naranja y dos blancas, lo que se informó a la base de Puerto Belgrano, y desde allí se ordenó el despliegue de tres unidades de superficie de la Armada para patrullaje marítimo durante la madrugada aprovechando sonares para detección de posible contacto", precisó.



El vocero indicó que se determinó "el despegue de la nave estadounidense P8 a la misma zona", pero "hasta el momento no hay reporte oficial de imagen térmica", a pesar de los trascendidos en ese sentido difundidos en las últimas horas.



"Tres buques argentinos también patrullaron el área con sus sonares. No hay contacto" con el submarino de origen alemán que sirve al país desde 1985 y que había zarpado de Ushuaia con destino a Mar del Plata, donde tenía previsto llegar hasta el último lunes.



Otra de las maniobras recientes involucró a la "aeronave de exploración P3 de la Marina brasileña, a la que se le ordenó un vuelo bajo de 300 metros con un detector de anomalías magnéticas. No se detectó nada que suponga indicios del submarino".



"No pudieron detectar nada los varios vuelos que estuvieron en la zona con sonares, infrarrojos y sensor de anomalías magnéticas", resumió Balbi.



El vocero aseguró que se trabaja al este de la Península Valdés "en la milla 200", tomando en cuenta la ruta que hubiera seguido el sumergible hacia Mar del Plata, y precisó que el área de búsqueda "es muy grande, de 1.000 kilómetros verticial y 500 en la ancho", desde la altura del Golfo de San Jorge hasta el sur de la provincia de Buenos Aires.



Balbi, que es submarinista y conoce a gran parte de los tripulantes del San Juan, pidió a sus familiares que "mantengan la esperanza".