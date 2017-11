Para la fiscalía no hay dudas: a Nisman lo mataron y Lagomarsino tuvo responsabilidad

"Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio", afirmó el fiscal Eduardo Taiano, que tiene a su cargo la investigación de la muerte en Argentina.



Lo mataron "autores que aún no han sido identificados" con el arma que "aportó" el técnico informático Diego Lagomarsino.



Según el fiscal, Lagomarsino prestó una "colaboración necesaria en el homicidio de Nisman" al haberle dado el arma. Con ese argumento, pidió su indagatoria en el dictamen que presentó hoy.



"Estoy esperando la citación. Quiero declarar y voy a contestar todo lo que me pregunten", dijo Lagomarsino en un diálogo telefónico con La Nación.



Según informó la fiscalía, Taiano afirmó en su dictamen que el accionar de Lagomarsino "fue posible debido a la relación de confianza que tenía" con Nisman, "situación que le permitió acceder tanto a la vivienda del fiscal como a sobrepasar su custodia". Además, Taiano le imputó también "la tenencia ilegítima del arma de fuego de su propiedad", marca Bersa, calibre 22, porque la licencia "se encontraba vencida desde el 1º de abril de 2007".



En el dictamen -informó la fiscalía- "se arribó a una conclusión certera sobre la causa de muerte" de Nisman. "Las circunstancias que rodearon la muerte de la víctima impiden siquiera considerar la posibilidad de un suicidio", sostuvo Taiano.



El fiscal también pidió las indagatorias de cuatro custodios de Nisman: Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz. "Incumplieron los deberes funcionales que tenían a su cargo, al no proteger al custodiado en forma debida", sostuvo Taiano.



Dijo que ese comportamiento de la custodia posibilitó el ingreso del arma homicida al domicilio del custodiado, franqueó el acceso de los ejecutores del hecho, permitió su salida impune del lugar e impidió tomar conocimiento del hecho en forma inminente a su producción.



El dictamen de Taiano, que según informó la fiscalía tiene 1087 páginas, está en poder del juez Julián Ercolini que esta mañana dispuso el secreto del sumario.