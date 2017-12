Familiares exigen que sigan buscando a los 44 tripulantes

El ministro argentino de Defensa, Oscar Aguad, aseguró ayer viernes ante las familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan que seguirá la búsqueda del submarino desaparecido el 15 de noviembre "hasta agotar todos los recursos", aunque reconoció que por el tiempo que ha pasado "no hay condiciones de que haya vida".

El ministro viajó a la base naval de Mar del Plata, donde tenía su asiento el submarino, para reunirse por más de una hora con los familiares de la tripulación desaparecida.

El jueves la Armada dio por finalizado el plan de rescate de los submarinistas para pasar a una fase de sólo búsqueda del submarino.

En videos caseros del encuentro con los familiares difundidos en medios locales, Aguad señaló que "se han agotado los días donde en condiciones extremas y, por los días que han pasado, no hay condiciones de que haya vida".

"Entonces hemos tenido que declarar el fin del SAR (plan de búsqueda y rescate), pero —y esto me lo ha pedido el presidente (Mauricio Macri)— hay un compromiso absoluto de no dejar de buscar el submarino hasta que agotemos todos los recursos", afirmó.

El ministro se presentó en la base con el jefe del Estado Mayor General de la Armada de Argentina, almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur.

Por los familiares de los 44 tripulantes del submarino exigieron ayer viernes al ministro Aguad que igual se trabaje por rescatarlos.

RELACIONADAS ARA San Juan: los familiares reclaman al gobierno que siga el operativo de rescate By Irene Nuñez ARA San Juan: los familiares reclaman al gobierno que siga el operativo de rescate Familiares reclaman al gobierno que siga el operativo de rescate Armada argentina deja de buscar sobrevivientes del submarino perdido Armada argentina deja de buscar sobrevivientes del submarino perdido Video Armada argentina deja de buscar sobrevivientes del submarino perdido Los ocho momentos clave en la búsqueda del submarino By Alejandro Mendieta Los ocho momentos clave en la búsqueda del submarino Los ocho momentos clave en la búsqueda del submarino

"Tienen que comprometerse a buscarlos y a rescatarlos", dijo Marcela Moyano, esposa del submarinista Hernán Rodríguez, en declaraciones a la prensa en Mar del Plata. "La actitud que tuvimos las familias es que no vamos a parar. Me están hablando de responsables cuando yo lo que quiero es que me traigan a mi marido y que hagan aparecer el barco. ¡Por favor! Los tienen que traer", añadió Moyano. "Lo que queremos son los cuerpos, por favor que se comprometan a buscarlos", remarcó.

La reunión con el ministro, según Moyano, fue "malo, de presión, de incertidumbre, de poca creencia".

"No estamos conformes con la respuesta porque dijeron que iban a seguir con la búsqueda, que él no nos puede garantizar nada. Ellos (dicen que) van a seguir con la búsqueda, pero nosotros exigimos rescate", subrayó.

Por su parte, Yolanda Mendiola, madre del tripulante Leandro Cisneros, indicó que hubo varios reproches al ministro, cuya actuación, así como la de la Armada, ha sido muy cuestionada en cuanto a lo ocurrido con el submarino y la forma de comunicar el transcurso de la búsqueda.

"No entiendo esta decisión de la Armada. Es apurada e infundada. Le exijo al presidente Mauricio Macri que revierta la decisión de abortar el rescate. Los estamos abandonando (a los tripulantes) y yo no me permito quedarme callado", lanzó por su lado Luis Tagliapietra, padre de Damián, un teniente de corbeta de 27 años que navegaba en el San Juan.

El ARA San Juan había partido el 13 de noviembre de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, y cuando perdió la comunicación con tierra, dos días después, regresaba a su base, en Mar del Plata, a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Ayer viernes regresaron al puerto de Comodoro Rivadavia tres buques que habían sido desplegados sobre el Atlántico para el operativo rescate del que participaron en estas dos semanas un total de 28 buques, nueve aeronaves y 4.000 hombres de 18 países.

Representadas por Tagliapietra, ocho familias se presentaron como querellantes en la causa que investiga la desaparición del submarino, a cargo de la jueza federal Marta Yáñez de Caleta Olivia, 1.860 kilómetros al sur de Buenos Aires. La jueza pidió que se levante el secreto militar. El Ministerio de Defensa aún no responde.

Según expertos, el submarino se hundió a unos 450 km de la costa de la Patagonia, unas horas después de haber reportado un ingreso de agua de mar a través del snorkel, que provocó un cortocircuito y un principio de incendio en las baterías que propulsan la nave equipada de motores diésel.