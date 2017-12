"Aléjese" y "no finja haber sido abatido": España da consejos en caso de atentado

España lanzó el lunes por primera vez una campaña instruyendo a los ciudadanos sobre cómo reaccionar ante un atentado terrorista, cuatro meses después de un doble ataque yihadista en la región de Cataluña.



El objetivo es "proporcionar a los ciudadanos unas orientaciones básicas para su seguridad en el caso de que se produzca un atentado", declaró en rueda de prensa el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, a pocos días de las festividades de fin de año.



Un breve video animado difundido por las redes sociales enumera las recomendaciones. Como rutina, las autoridades recomiendan tener ubicados en lugares frecuentados habitualmente las salidas de emergencia y alertar a las autoridades de cualquier objeto sospechoso.



Ante una explosión o ataque, "cuando la ruta de escape es segura, aléjese del foco de peligro", "no se detenga a recoger pertenencias u objetos, ni se tire al suelo fingiendo haber sido abatido" y "procure alertar a otras personas para que no se aproximen, pero sin detenerse a convencerlas", señala el video.



"Cuando no pueda alejarse, ocúltese. (...) No haga ruidos innecesarios y silencie su móvil. Cuando sea posible, sin delatar su posición, avise a las fuerzas y cuerpos de seguridad", agrega.



Además del video, se encuentra habilitado un número y un correo electrónico para que los ciudadanos puedan informar sobre eventuales personas radicalizadas entre sus círculos. "Es fundamental para todos informar si detectamos personas que en su comunidad, centros educativos, culturales, religiosos o de ocio, difundan mensajes que inciten al odio o la violencia", afirmó el Ministerio de Interior en Twitter.

10. Es fundamental para todos INFORMAR (https://t.co/55K8AMknW5 900822066 [email protected]) si detectamos personas que en su comunidad, centros educativos, culturales, religiosos o de ocio, difundan mensajes que inciten al odio o la violencia. #QuéHacerEnUnAtentado pic.twitter.com/ibnyR5JnWM — Ministerio Interior (@interiorgob) 18 de diciembre de 2017

La ciudadanía debe asimismo evitar propagar noticias falsas tras un ataque, indicó Francisco José Vázquez, a cargo de la lucha antiterrorista en la Guardia Civil.



La presentación de la campaña coincidió con la detención este lunes cerca de Madrid de un hombre "por su integración en la organización terrorista Daesh (acrónimo árabe del Estado Islámico)" que difundió en redes sociales llamados a la yihad, informó el ministerio del Interior.



España sufrió el 17 y 18 de agosto un doble atentado, reivindicado por el Estado Islámico, con atropellos masivos en Barcelona y Cambrils, región de Cataluña, que dejaron un saldo de 16 víctimas fatales.



El país se encuentra desde junio de 2015 en el nivel 4 de alerta antiterrorista, sobre una escala de 5. Desde entonces, las fuerzas del orden españolas afirman haber detenido a 218 "terroristas yihadistas" en España y el exterior.