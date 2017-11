Unas elecciones legislativas que estuvieron marcadas por el caso de Santiago Maldonado

No fue una elección más. En cada red social, en declaraciones de algunos candidatos a legisladores (algunas más efusivas; otras, más prudentes) y en muchos establecimientos educativos estuvo presente Santiago Maldonado.



Se pidió Justicia por él y hubo discusiones en las plataformas digitales, sobre todo para pedir que no se politizara su caso. En la ciudad natal del joven artesano, en 25 de Mayo, la imagen de su rostro se viralizó en silencio, entre habitantes entristecidos y cautos.



Referentes de los partidos tomaron distintas posiciones al ser consultados sobre el tema, pero el momento de mayor tensión tuvo como protagonista a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.



Rodeada de un fuerte operativo de seguridad y de distracción, la funcionaria no sólo evitó el contacto con la prensa al emitir su voto en La Rural, en Palermo, sino que sorteó a un grupo de manifestantes que la aguardaban con sus caras cubiertas con caretas con el rostro de Maldonado.



Los activistas arrojaron panfletos y colgaron pancartas. "Libertad a Facundo Jones Huala" y "Las urnas son de Gendarmería", rezaban las inscripciones.



A media tarde, la ministra hizo referencia, a través de su cuenta de Twitter, a operativos por incautación de droga. Enseguida, algunos usuarios de la red social reaccionaron y le reclamaron que se manifestara sobre el tema Maldonado.

Bien temprano, cuando la jornada electoral daba sus primeros pasos, el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, pidió "no entrar en ninguna especulación política" por el caso Maldonado y dijo que, tras la identificación del cuerpo hallado en el río Chubut, se está "más cerca de la verdad que hace una semana".



En la misma línea se expresó el presidente Mauricio Macri. Reclamó "prudencia", aunque destacó que con los primeros resultados de las pericias "se ha empezado" a dar "luz y verdad" sobre lo que sucedió. A su turno, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pidió no "politizar" el caso con opiniones.



Por su parte, el candidato a senador nacional en la provincia de Buenos Aires y jefe del frente Cumplir, Florencio Randazzo, sostuvo que casos como el de Maldonado significan "un retroceso para la Argentina".



En tanto, Martín Lousteau, primer postulante a diputado del frente Evolución Ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires, aunque dijo que "es una falta de respeto" hablar sobre la cuestión, no evitó cuestionar al Estado porque "no cuidó a la familia" y "tardó 80 días en encontrarlo".

En otra posición, la vicepresidenta Gabriela Michetti y los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur, y Salta, Juan Manuel Urtubey, más el primer candidato a diputado nacional por el Frente Unidad Porteña, Daniel Filmus, fueron muy cautelosos y se excusaron de responder la requisitoria periodística sobre el tema.



La expresidenta Cristina Kirchner, lejos de su lugar de votación en Santa Cruz, sólo se limitó a recorrer el centro de cómputos que montó el espacio que lidera en el Instituto Patria.

El primer candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda en la Ciudad, Marcelo Ramal, sí hizo referencia al caso del artesano fallecido: "La situación no es de normalidad.



El país está conmocionado porque un joven desapareció y luego fue encontrado muerto en el marco de una represión de una fuerza del Estado.



Esto no se puede apartar ni soslayar, es una crisis que ha recorrido toda la campaña y que está presente el día de hoy con el reclamo masivo por justicia para Santiago Maldonado y para que se juzguen las responsabilidades políticas".



Y mientras los candidatos elaboraban sus conclusiones, en algunas escuelas se generaron discusiones en torno al caso. A través de las redes sociales se difundió una denuncia que involucraba a fiscales de Cambiemos, como ocurrió en la escuela N° 36 de Ramos Mejía.



Se dijo que los funcionarios querían quitar los afiches relacionados con Santiago Maldonado que habían confeccionado los alumnos de esa institución. El diario Río Negro consignó, en su sitio web, que la presidenta de una mesa de una institución de San Martín de los Andes fue obligada a quitarse una remera que tenía impresa la imagen de Maldonado con el pedido de Justicia para él.



Sin dudas, el proceso electoral estuvo atravesado por la historia del tatuador. "Ojalá se sepa qué le pasó al chico del sur", susurraban dos allegados mientras hacían la cola para ingresar al cuarto oscuro en una escuela de Avellaneda.