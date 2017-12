"En EE.UU. hay histeria rusófoba", dice Lavrov

En una entrevista publicada por la agencia oficial RIA Nóvosti, Lavrov dice que "el principal (de los problemas en las relaciones con Estados Unidos) es la histeria rusófoba que se ha apoderado de la clase política en Washington y que ya tiene, sin exagerar, carácter de paranoia".

Explica que esta "histeria rusófoba" es la que precisamente no permite avanzar en ámbitos importantes para ambos países y "provoca tensión adicional en la arena mundial".

Denuncia que los diplomáticos rusos son presionados en Estados Unidos y que se ha desatado una "campaña de persecución" contra los medios rusos, en particular contra la cadena de televisión RT, que fue declarada "agente extranjero" por las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, el canciller ruso considera que no se puede aplicar el término "telón de acero" al estado de las relaciones ruso-estadounidenses en la etapa actual.

"Más bien, se puede hablar de un nuevo ataque de macartismo, ante el cual, por lo visto, la sociedad estadounidense no quedó totalmente inmunizada", agrega.

Lavrov expresa su convencimiento de que, "como en su tiempo hartó a todos en Estados Unidos y terminó en nada la caza de brujas organizada por el senador Joseph McArthy", también en la situación actual se impondrá la sensatez.

En la política interna de Rusia, el líder de la oposición, Alexéi Navalni, llamó al boicot de las elecciones presidenciales de marzo de 2018 después de acusar al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, de ordenar a la Comisión Electoral Central (CEC) que rechazara su candidatura. "No habrá elecciones. Putin está muy asustado. Teme enfrentarse a mí. Me ve como una amenaza. Ha ordenado a sus siervos de la CEC que me nieguen el registro", dijo Navalni.

El opositor anunció "una huelga de votantes" con el argumento de que en las presidenciales del 18 de marzo próximo sólo "participarán Putin y aquellos candidatos elegidos personalmente por él".