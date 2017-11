¿Por qué es tan difícil encontrar el submarino desaparecido?

A pesar de que hay 13 países colaborando en su búsqueda con buques, aviones y 4.000 personas, y que ahora se sabe que sufrió una explosión, el submarino ARA San Juan sigue sin aparecer.



El capitán de navío y submarinista Ludwig Martín Moog Herrera, comandante de la Base Naval de Cartagena (Colombia), explicó a El Tiempo que los submarinos están hechos para no ser fácilmente detectados y, por ejemplo, funcionar con electricidad hace que sean poco ruidosos.



"Si el submarino no tiene equipos al interior que estén produciendo ruido o si está a una gran profundidad, la búsqueda se hace cada vez más difícil, mientras ellos no hagan una emisión acústica o manden señales va a ser difícil que los detecten", manifestó el submarinista.



Por otro lado, la definición del área de búsqueda puede irse extendiendo conforme pasan los días por el influjo de la marea y mientras más grande sea el área de búsqueda, más difícil se hará encontrar el submarino.

RELACIONADAS "Son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá desde el miércoles" By Rosana Decima "Son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá desde el miércoles" "Son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá desde el miércoles" By Rosana Decima "Son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá desde el miércoles" "Son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá desde el miércoles" By Rosana Decima "Son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá desde el miércoles" "Son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá desde el miércoles" By Rosana Decima "Son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá desde el miércoles" "Son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá desde el miércoles" La primera submarinista y planes de casamiento en el Ara San Juan By Mateo Vazquez La primera submarinista y planes de casamiento en el Ara San Juan La primera submarinista y planes de casamiento en el Ara San Juan By Mateo Vazquez La primera submarinista y planes de casamiento en el Ara San Juan La primera submarinista y planes de casamiento en el Ara San Juan By Mateo Vazquez La primera submarinista y planes de casamiento en el Ara San Juan La primera submarinista y planes de casamiento en el Ara San Juan By Mateo Vazquez La primera submarinista y planes de casamiento en el Ara San Juan La primera submarinista y planes de casamiento en el Ara San Juan La Armada Argentina confirmó que "hubo una explosión en el submarino" By Rosana Decima La Armada Argentina confirmó que "hubo una explosión en el submarino" La Armada Argentina confirmó que "hubo una explosión en el submarino" By Rosana Decima La Armada Argentina confirmó que "hubo una explosión en el submarino" La Armada Argentina confirmó que "hubo una explosión en el submarino" By Rosana Decima La Armada Argentina confirmó que "hubo una explosión en el submarino" La Armada Argentina confirmó que "hubo una explosión en el submarino" By Rosana Decima La Armada Argentina confirmó que "hubo una explosión en el submarino" La Armada Argentina confirmó que "hubo una explosión en el submarino"

"Si estuviera en superficie flotando habría alguna forma de comunicarse, así sea algún teléfono satelital, pero es lo que aún no ha salido", señalo el experto.



Con estos factores en contra, sumados a la explosión que la Armada argentina confirmó esta mañana en conferencia de prensa, rescatar con vida a los 44 tripulantes del ARA San Juan parece imposible.



"Son unos compañeros de profesión y de carrera y queremos que aparezcan, pero definitivamente cada vez va a ser más difícil encontrarlos, sobre todo por las condiciones del mar. El choque de las olas hacen generar un ruido de superficie muy fuerte que enmascara fácilmente otro contacto que esté debajo del agua. Entonces mientras más pasa el tiempo, (hay) menos esperanzas de encontrarlos con vida", agregó Moog.