Diez razones por las que Fujimori divide al Perú

Alberto Fujimori ejerció un gobierno de mano dura en Perú durante una década, tras ser reelegido en 1995 y 2000, en medio de denuncias de fraude.



Si bien se le reconocen éxitos como la derrota de los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, cuyos líderes fueron capturados durante su gestión, también se comprobó que en su mandato se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se gestó la mayor red de corrupción de la historia peruana, liderada por su asesor Vladimiro Montesinos.



Preso desde 2009, Fujimori sigue siendo una figura clave de la política peruanoa actual. Estos son diez hechos que marcaron su ascenso y caída del poder.



1 La victoria frente a Mario Vargas Llosa

En 1990, apenas un mes antes de la primera vuelta, Fujimori solamente tenía 2% de intención de voto. Sin embargo, logró pasar al balotaje con el favorito de las elecciones del 90’: el escritor Mario Vargas Llosa, candidato del ya desaparecido Frente Democrático (Fredemo). Días antes de la definición, ambos postulantes contrastaron sus ideas en un acalorado debate, que Fujimori cerró con una imagen que hasta hoy se recuerda: mostró la portada del diario “Ojo”, que daba como ganador a Vargas Llosa.



El candidato de Cambio 90 acusó guerra sucia. Un golpe del que el novelista no pudo reponerse. Unos días después, Fujimori logró el 62.4% de los votos frente a los 37.6% de Vargas Llosa.



2 1. El autogolpe del 5 de abril

Con menos de dos años en el poder, Fujimori anunció, en un mensaje a la nación, su decisión de disolver el Congreso peruano, donde la mayoría estaba en manos de la oposición, y la intervención y reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal de Garantías Constitucionales.



Su argumento fue que Perú requería fortalecer la lucha contra el terrorismo dándole protagonismo a las Fuerzas Armadas y respaldándolas con legislación antisubversiva, así como erradicar la corrupción y reformar las instituciones. Mientras el discurso era transmitido, las Fuerzas Armadas salieron a las calles para evitar protestas.



3 La primera reelección

Fujimori ganó su segunda elección presidencial en 1995. La caída del cabecilla terrorista Abimael Guzmán y el shock que estabilizó la economía, y que inició luego del autogolpe, le permitieron imponerse al diplomático Javier Pérez de Cuellar, exsecretario general de las Naciones Unidas, en primera vuelta con más del 50% de los votos. Hubo acusaciones de fraude electoral, pero las denuncias nunca avanzaron.

4 La liberación de los rehenes

Durante su segundo mandato, Fujimori enfrentó una gran crisis a raíz de la toma por parte del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de la casa del embajador japonés Morihisa Aoki. El secuestro duró poco más de cuatro meses.



El 22 de abril de 1997, las Fuerza Armadas realizaron la operación Chavín de Huántar, logrando liberar a 71 de los 72 rehenes que estaban en manos de 14 terroristas del MRTA.



La operación militar fue considerada un éxito y uno de los más grandes logros del gobierno fujimorista. Sin embargo, en los últimos años testimonios de diversos rehenes motivaron la investigación de una posible ejecución extrajudicial del emerretista ‘Tito’ por parte de agentes.



5 Otra reelección

Luego de que el Congreso allanará su camino para su segunda reelección con la denominada ley de interpretación auténtica, Fujimori se postuló a los comicios del 2000. El exjefe de Estado se impuso a Alejandro Toledo (Perú Posible) en una segunda vuelta llena de denuncias de fraude.

6 La renuncia desde Tokio



Alrededor de las 5:00 a.m. del 19 de noviembre del 2000, Federico Salas Guevara recibió una llamada telefónica desde Japón. Al otro lado de la línea estaba Fujimori, quien comunicaba a su primer ministro su intención de renunciar a la presidencia.



Salas Guevara recuerda que no intentó disuadirlo, pues la decisión era definitiva. Alberto Fujimori había salido del país para asistir al foro APEC en Brunéi, un país del sudeste asiático. Luego de ello debía dirigirse a Panamá para otra cumbre, pero decidió quedarse en Tokio.



La dimisión de Fujimori se produjo dos meses después de la revelación del primer ‘vladivideo’, donde se ve al exasesor Vladimiro Montesinos entregarle US$ 15 mil a Alberto Kouri, a fin de que este pase a las filas del fujimorismo desde la oposición.



La renuncia del exmandatario fue rechazada por el Parlamento y lo cesaron por "permanente incapacidad moral".



7 Detención en Santiago de Chile

Fujimori llegó a Santiago procedente de Tokio el 6 de noviembre del 2005 a bordo de un vuelo privado. Al día siguiente fue detenido por dictamen de la Corte Suprema chilena, tras ser requerido por la justicia peruana.



El proceso de extradición al Perú se inició el 6 de enero de 2006. Tras su detención, a partir del 7 de noviembre de 2005 y hasta el 18 de mayo de 2006, el exmandatario estuvo detenido en la Escuela de Gendarmería de Chile. Tras ello la justicia chilena le otorgó arresto domiciliario.



8 El último samurai

A la espera del fallo sobre la extradición, Fujimori decidió aceptar postularse como candidato al Senado del Japón, por el ya desaparecido Nuevo Partido del Pueblo o Kokumin Shinto.



"Quiero poner a trabajar mi experiencia de 10 años como presidente para Japón y para el mundo", dijo a través de un video. En otro mensaje enviado, el expresidente manifestó que su decisión de participar en la política japonesa tenía que ver "directamente con su futuro" y que la tomó bajo el concepto de "Perú y Japón, latiendo en un solo corazón".



Finalmente, el 29 de julio del 2007, un día después de su cumpleaños, Fujimori sufrió una estrepitosa derrota y solo obtuvo 51.279 votos, frente a los 117 mil votos que logró Shozaburo Jimi, quien ganó uno de los dos escaños que obtuvo el Nuevo Partido del Pueblo.



9 La extradición al Perú

El 21 de setiembre de 2007 se dio a conocer el fallo –de 260 páginas– de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile que aprobó la extradición de Fujimori por siete casos, entre ellos por las matanzas de La Cantuta y Barrios y los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti.

10 Veinticinco años a prisión

Alberto Fujimori fue condenado el 7 de abril del 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata de los asesinatos perpetrados por el Grupo Colina en La Cantuta y en Barrios Altos. Esta fue la segunda sentencia que recibió, ya que antes había sido hallado culpable por el delito de usurpación de funciones por el allanamiento a la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos.



Fujimori recibió otras dos sentencias: una por la transferencia de 15 millones de dólares a Montesinos y la otra por los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas.



Sobre el financiamiento de los ‘diarios chicha’ con fondos de las Fuerzas Armadas, fue absuelto en segunda instancia.