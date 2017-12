El diálogo telefónico que tuvo Bachelet con Piñera luego de su triunfo en las elecciones

Como una tradición republicana fue tildada la conversación telefónica que tuvieron la Presidenta Michelle Bachelet y el Presidente electo, Sebastián Piñera, tras reconocerse el triunfo de este último en los comicios del domingo. Con teléfono fijo análogo y la bandera de Chile en el fondo, la Mandataria marcó el número del candidato de Chile Vamos desde La Moneda, para felicitarlo por su victoria por sobre la carta oficialista que debía darle continuidad a su legado. En una conversación que pareció pauteada, pero cordial, ambas figuras replicaron la llamada que habían tenido en dos ocasiones anteriores (2010 y 2014): agradecieron sus respectivos esfuerzos y coordinadon un desayuno para este lunes para conversar sobre lo que será el traspaso de mando el próximo 11 de marzo.



Así fue el diálogo entre los Mandatarios:



- Bachelet: ¡Presidente! Usted sabe que yo siempre le digo Presidente, pero ahora en particular es Presidente electo además. Quería llamarlo para felicitarlo por su triunfo y desearle una muy buena gestión en su mandato porque usted y yo queremos a Chile, queremos nuestro país y queremos lo mejor para todos. Así que quería yo poder decírselo por teléfono, pero viéndonos como nos estamos viendo en la pantalla, y como nos está viendo todo Chile, y desearle muchos éxitos.



- Piñera: Presidenta, la agradezco mucho sus palabras. Nunca he tenido la menor duda de que tanto usted como yo queremos lo mejor para Chile y le quiero pedir algo, porque yo sé que su experiencia y su sabiduría como Presidenta nos pueden ayudar mucho en los caminos del futuro, así que espero tener la oportunidad de conversar con usted y recibir su sabios consejos y toda la experiencia que usted tiene como Presidenta de todos los chilenos.



- Bachelet: Por supuesto, Presidente. Así como usted sabe que, cuando ha habido temas de Estado, yo los he convocado y siempre he contado con el apoyo de usted, de sus opiniones y sugerencias, lo mismo usted podrá contar conmigo. Presidente, como es una tradición republicana, a usted le parecería bien que yo fuera mañana a verlo a su casa a una hora que concordemos para conversar sobre la coordinación sobre lo que va a ser el traspaso.



- Piñera: Presidenta, la invito si quiere a tomar desayuno mañana en mi casa con los brazos abiertos.



- Bachelet: Perfecto, Presidente. ¿Le parece bien a las 9 de la mañana?



- Piñera: Nueve de la mañana la estaremos esperando con mucho gusto. Y en cierta forma, Presidenta, yo la envidio sanamente porque va a poder descansar y disfrutar de la vida, porque ser Presidente de Chile, usted lo sabe mejor que nadie, no es fácil. Nunca ha sido fácil.



- Bachelet: Nunca ha sido fácil y cada vez es más complejo porque somos un país más complejo.



- Piñera: Presidenta, le agradezco mucho su llamado, sus palabras y sus buenas intenciones. Yo sé que puedo con usted y usted puede contar conmigo.



- Bachelet: Sí, Presidente. Nos vemos mañana entonces.



- Piñera: Encantado Presidenta y saludo a su familia.



- Bachelet: Lo mismo a la suya.