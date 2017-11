Confirman que ruido registrado en búsqueda del ARA San Juan "no es de un submarino"

Luego de que esta tarde se conociera que en el área de búsqueda del Ara San Juan varias naves habían registrado y grabado un "ruido" desde la Armada informaron que esos sonidos fueron procesados y que "no corresponden a un submarino". Sin embargo, realizarán un barrido por la zona donde se



"El ruido se analizó y no corresponde a un submarino, a un patrón de golpes de casco en sistema morse", dijo a la prensa el vocero de la Armada, Enrique Balbi. "Es un ruido continuo, constante, que podría llegar a ser ruido biológico".



"No obstante, vamos a aprovechar las navegaciones en la zona para hacer un barrido por el mismo punto donde se registró el ruido, para que no queden dudas y descartar si este ruido, como dice el estudio, no es de un submarino y no es de golpe de casco con señal de morse", agregó.



Los sonidos fueron captados en el Atlántico Sur, a unos 360 kilómetros de la costa argentina y a una profundidad de unos 200 metros. Desde que se conoció la noticia de que habían sido registrados, la Armada pidió "cautela", ya que no estaba confirmado que provinieran del Ara San Juan. Finalmente, confirmaron, tras analizar el sonido, que no correspondía al submarino.



El submarino ARA San Juan desapareció el miércoles mientras se desplazaba desde el puerto sureño de Ushuaia a la ciudad costera de Mar del Plata. Más de una decena de navíos y aeronaves internacionales participan en la búsqueda, obstaculizada por mal tiempo, que generaba olas de hasta seis metros de altura.

El apoyo de Macri.

Los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan recibieron este mediodía el apoyo del presidente Mauricio Macri, quien les dijo que "está haciendo todo lo posible" para localizar la nave.



Norma Morales, madre de Luis García, uno de los tripulantes del submarino, dijo esta tarde: "Los familiares estamos tratando de estar bien y apoyándonos entre todos. Cuando uno flaquea, los demás le damos ánimo".



Uno de los psicólogos que asiste a los familiares, Víctor Stein, sostuvo en diálogo con la prensa en el ingreso a la base: "Nuestra tarea es fortalecer el vínculo del grupo. Pero ellos tienen una preparación previa de antemano, como entrenados para cada tipo de situaciones, y pasan el tiempo en fortalecer a su propia grupalidad en la emergencia".



"Esto mismo pude comprobarlo cuando estuve trabajando con la emergencia de los 33 mineros de Chile", indicó el especialista, quien pidió a la ciudadanía "acompañar a los familiares".



Finalmente, destacó que es necesario "ser cuidadosos con la información y hay que remitirse a la información oficial. Me doy cuenta que los propios compañeros de la fuerza dan mucha información técnica a los propios familiares y eso es muy tranquilizante".