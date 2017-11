Un Da Vinci se subasta por 450 millones de dólares y alcanza un récord mundial

Un Da Vinci pintado hace cinco siglos se coló hoy en una subasta de arte contemporáneo de Nueva York y fue vendido por 450,3 millones de dólares, el precio más alto logrado hasta ahora por una obra que llega a una puja pública.



Según la casa Christie's, "Salvator Mundi" es la única obra que permanece en manos privadas del artista italiano (1452-1519), y su valor real cobró notoriedad cuando se confirmó en 2011 la autoría del pintor renacentista.



La obra pasó por muchas manos, incluyendo las de Enriqueta María de Francia y las de tres monarcas ingleses, hasta las del coleccionista multimillonario ruso Dimitry Rybolovlev, que lo compró hace cuatro años por 127,5 millones de dólares.



Aunque en la subasta de hoy se vendieron 58 lotes de arte contemporáneo de autores como Andy Warhol, Cy Towmbly y Mark Rothko, Christie's quiso colar el Da Vinci porque sabe que a subastas como la de hoy llega mucho dinero y de muchos lados.



La puja por el Da Vinci duró unos 20 minutos, un período rara vez visto, y comenzó con un precio inicial de 70 millones de dólares.



Christie's llevaba varias semanas promocionando esta subasta y aseguraba que la obra tenía un valor superior a los 100 millones de dólares, aunque otros expertos elevaban la suma hasta los 200 millones.



La casa de subastas no dio a conocer inmediatamente quién estaba al teléfono del agente de arte que mantuvo un pulso intenso con otro compañero, a quien apabulló completamente cuando pasó desde 370 millones de dólares a 400 millones, en precio martillo, al que se agregan las primas que debe abonar el comprador.



Momentos antes, la puja llegó a manejarse con una diferencia mínima de 2 millones, aunque en la parte final ya sólo servían cantidades de decenas de millones.



Se llegó al valor de 200 millones a los 3 minutos del inicio, a los 300 millones a los 10 y el precio final a los 20 minutos de que se iniciara la puja, en el puesto 9 de la subasta.



Lo que se vendió hoy es una obra que muestra a un Jesucristo retratado como un "ser humano", según los expertos, con un fondo de penumbra, su mano derecha alzada levantando dos dedos en señal de bendición y en la izquierda sujetando una esfera de cristal.



"Salvator Mundi", pintado a finales de 1490 o comienzos de 1500, ha arrastrado muchas dudas sobre la autoría de Da Vinci, con versiones que inicialmente apuntaban a que el responsable fue uno de sus discípulos, lo que ha derivado en muchos años de debates.



Una vez restaurado, y eliminado un ligero bigote que se agregó, y cuando aún había dudas sobre su autoría, el cuadro fue comprado por Sotheby's en 1958 por 45 libras esterlinas, que al cambio de hoy equivaldrían a 59 dólares.



La obra fue redescubierta en 2005 por el tratante de arte neoyorquino Robert Simon, y posteriormente fue sometido a nuevos exámenes y una restauración más a fondo, hasta que en 2011 se llegó a la conclusión de que "Salvator Mundi" fue pintado por Da Vinci.



El autor renacentista pintó pocos cuadros en su vida, una veintena. El que se vendió hoy, una pintura sobre tabla de nogal, tuvo varias copias hechas por sus discípulos, algunas con más éxito que otras.



El cuadro, de 65,7 por 45,7 centímetros, fue expuesto en los últimos meses en Hong Kong, San Francisco, Londres y Nueva York, hasta que fue vendido hoy en la sede de Christie's en el Rockefeller Center de Nueva York.



Aparte de la estrella de la noche, la casa de subastas vendió otras obras importantes, esta vez sí de arte contemporáneo.



Inmediatamente después de la puja por el Da Vinci le tocó el turno a uno de los favoritos, un cuadro del estadounidense Jean-Michel Basquiat (1960-1988), con un precio estimado de entre 25 y 35 millones de dólares, pero la venta fue declarada desierta.



Teniendo en cuenta el valor final de los lotes, a Leonardo da Vinci le siguió Andy Warhol (1928-1987). Su obra "Sixty Last Suppers", un lienzo en acrílico de cerca de 10 metros de ancho y casi 3 de alto completado en 1986, fue vendido por 60,9 millones de dólares.



También destacó un enorme "Untitiled" de la serie Bacchus del artista estadounidense Cy Twombly (1928-2011), un lienzo de casi 5 metros de ancho y 3 de alto que se vendió por 46,4 millones de dólares.



Entre los artistas que lograron hoy precios récords para sus obras se encuentra el estadounidense Kerry James Marshall (n. 1955), cuya obra "Sill Life with Wedding Portrait" (2015) consiguió 5 millones de dólares, tres veces más del precio máximo que calculaba Christie's.



En las subasta, que se prolongó por casi dos horas, el valor de las obras vendidas alcanzó los 786 millones de dólares, más de la mitad de ellos aportados por el "Salvator Mundi" de Da Vinci.