Al menos 4 palestinos muertos y 160 heridos en protestas por la decisión sobre Jerusalén

By Bruno Scelza

La plataforma de Google hizo pública la lista de los videos más populares del año.

Profesor interrumpido por sus hijos

In a Heartbeat - Animated Short Film

history of the entire world, i guess

"INAUGURATION DAY" — A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration

Lady Gaga's FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL

Carpool Karaoke con Ed Sheeran

La niña ventrílocuo

Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect

ED SHEERAN - Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography

Until we will become dust - Oyster Mask | THE MASK SINGER 2

Estos son los 10 videos más vistos en YouTube en el 2017