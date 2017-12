La Corte Suprema ordenó que Milagro Sala vuelva al arresto domiciliario

La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó hoy la prisión preventiva de la diputada kirchnerista del Parlamento del Mercosur Milagro Sala, detenida desde enero de 2016 en la norteña provincia de Jujuy, y solicitó que la cumpla en su domicilio.



Por unanimidad, los jueces del Supremo -Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- dejaron firme el fallo del Tribunal Superior de Justicia jujeño que convalidó la prisión preventiva de la dirigente social, según informó el Centro de Información Judicial.



Dicha decisión había sido ordenada por existir "riesgo de obstaculización" del proceso en el que esta imputada por la supuesta comisión de delitos de asociación ilícita en carácter de jefa, fraude a la administración pública y extorsión.



En su recurso extraordinario ante la Corte Suprema, la defensa de Sala había sostenido que su detención preventiva era "arbitraria", al considerar que no había elementos para justificar la existencia de dicho riesgo.



Sin embargo, los magistrados de la Corte apuntaron que la sentencia de la Justicia de Jujuy estaba respaldada en que los hechos denunciados fueron presuntamente realizados mediante una organización que se servía de la intimidación y en las declaraciones realizadas en la causa por varias personas que manifestaron "tener miedo" hacia la acusada.



Asimismo, Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti solicitaron a las autoridades judiciales de la provincia que cumplan con la decisión dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 23 de noviembre en la que estableció que la cárcel debe ser sustituida por el arresto domiciliario u otra medida "menos restrictiva".



Por su parte, Rosenkrantz consideró que "no corresponde adelantar criterio sobre lo resuelto por los órganos interamericanos ya que la única cuestión resuelta por la Corte se refiere a la procedencia de la prisión cautelar, no a las condiciones de detención de la imputada" y pidió que sean los tribunales locales los que se pronuncien sobre este punto.



La diputada del Parlasur por el kirchnerista Frente para la Victoria permanece presa desde el 16 de enero de 2016, cuando la Justicia jujeña ordenó su detención por presunto tumulto y sedición, entre otros cargos, durante una protesta organizada por el movimiento social Tupac Amaru, dedicado a la atención de personas desfavorecidas en el norte del país y que ella dirige.



Sin embargo, a pesar de que un juez ordenó poco después su liberación, quedó detenida por otras causas en las que se investigan delitos de corrupción relacionados con los fondos públicos que la Tupac Amaru recibía del Estado durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).



El pasado julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar a la activista y pudo ser trasladada a su domicilio, pero en octubre se decidió revocar esta decisión y que Sala volviese a prisión porque no estaba atendiendo su estado de salud.