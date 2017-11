Cinco mujeres acusan de acoso sexual a candidato a senador en Estados Unidos

Beverly Young Nelson dijo hoy en conferencia de prensa que cuando tenía 16 años y trabajaba como camarera, Moore la atacó. “Me tomó del cuello e intentó empujar mu cabeza a su entrepierna”. Según el relato de Nelson, el incidente ocurrió en la década del 70, cuando ella era menor de edad, mientras que Moore tenía más de 30 años y era un conocido fiscal de distrito en Alabama.



La situación de Moore es delicada ya que esta es la segunda denuncia de un comportamiento inadecuado contra una menor de edad en una semana.



Las elecciones son el 12 de diciembre y una gran parte del partido Republicano le ha dado la espalda. Hoy, antes que se conociera el testimonio de Young Nelson, el líder republicano en el senado Mitch McConnell, opinó que Moore debería retirar su candidatura.



"Creo que debería retirarse", dijo McConnell en declaraciones a los periodistas en el estado al que representa, Kentucky. El senador republicano añadió que cree "a las mujeres" que han acusado a Moore de comportarse inapropiadamente con ellas cuando eran adolescentes.



Moore, un exjuez de 70 años conocido por su polémico uso de la Biblia para interpretar la ley, lidera las encuestas para las elecciones especiales programadas para el próximo 12 de diciembre para llenar un escaño en el Senado por el estado de Alabama, en las que se enfrentará al aspirante demócrata Doug Jones.



Su carrera política ha estado plagada de escándalos. Fue destituido dos veces como juez local. Una por instalar un monolito con los 10 mandamientos en la sede de la Suprema Corte de Alabama. Y una segunda por uso abusivo de su autoridad. Además es un firme partidario de la libre tenencia de armas, al punto que ha mostrado en actos políticos el arma que carga de forma permanente.





El pasado jueves, una mujer llamada Leigh Corfman, de 53 años, acusó a Moore de abusar de ella en distintos encuentros en 1979, cuando ella tenía 14 años y él, 32.



En una entrevista con el diario The Washington Post, Corfman denunció que Moore, a quien había conocido mientras esperaba a su madre en un juzgado, mantuvo dos encuentros inapropiados con ella, en los que la besó, le tocó por encima de su ropa interior y le hizo tocarle también a él, aunque no llegó a penetrarla.



Otras tres mujeres entrevistadas por el periódico aseguraron que Moore trató de seducirlas cuando ellas tenían entre 16 y 18 años y él iniciaba la treintena, aunque no le acusaron de haberlas forzado a mantener ningún contacto sexual. En total son cinco denuncias por comportamientos inadecuados.



El candidato republicano, que ahora tiene 70 años, tachó de "rotundamente falsas" las acusaciones, y las achacó en un comunicado a "un intento desesperado del partido nacional demócrata y del Washington Post de atacar políticamente" a su campaña.



En un acto de campaña este domingo en Alabama, Moore aseguró que planeaba presentar una demanda contra el Washington Post por haber publicado acusaciones "falsas" en su contra.



Moore está alineado con la llamada "derecha alternativa" radical que propugna el ex estratega jefe de la Casa Blanca Steve Bannon, y ganó las primarias republicanas a otro candidato, Luther Strange, que tenía el respaldo de la cúpula del partido y del presidente estadounidense, Donald Trump.