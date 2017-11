Cientos de independentistas catalanes se manifiestan en Bruselas

Varios cientos de manifestantes independentistas catalanes se congregaron este domingo en Bruselas y exhortaron a la Unión Europea a "defender la democracia" en Cataluña en nombre de "los valores que fundaron Europa".



"Qué vergüenza, Europa", se leía en algunas de las pancartas de los manifestantes, reunidos en un parque de Bruselas cercano a las instituciones europeas. Los afiches y carteles también pedían la libertar de los "presos políticos" encarcelados.



A la protesta, organizada por asociaciones independentistas de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, asistieron eurodiputados favorables a la independencia y miembros del gobierno catalán destituido, pero no así el dirigente independentista catalán Carles Puigdemont, quien lleva días en Bruselas.



"Europa, tu futuro depende de lo que hagas con Cataluña", declaró Antoni Comín, uno de los cuatro miembros del gobierno regional destituido e instalados en Bélgica, junto a Puigdemont, desde el 30 de octubre.

"La Unión Europea se construyó para garantizar que el fascismo y el totalitarismo no regresaran jamás", añadió Comín entre aplausos.



"La democracia en España no solo está enferma, sino prácticamente muerta", consideró por su parte el eurodiputado Josep-Maria Terricabras, del partido separatista Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), un día después de una masiva manifestación en Barcelona reclamando la libertad de los dirigentes independentistas encarcelados en España.



"Es absolutamente terrible que las instituciones europeas no comprendan que cuando se ataca a la democracia, no se puede aplaudir al [presidente del gobierno español, Mariano] Rajoy, y a las instituciones en España que actúan fuera de la ley", acusó el eurodiputado.



En medio de las "esteladas", la bandera independentista catalana, podían verse varias banderas de Flandes --muestra del apoyo del independentismo flamenco a la causa catalana--, pero también de Valonia, de Gales y vascas.

Puigdemont y los otros cuatro responsables independentistas regionales son objeto de una euroorden de arresto emitida por España.



Un juez de instrucción belga los dejó en libertad sin fianza a la espera de una primera audiencia judicial sobre la ejecución de la euroorden, que tendrá lugar el viernes 17 de noviembre.

