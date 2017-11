Chomsky acusa a Trump de querer "destruir el medioambiente"

El lingüista, filósofo y activista estadounidense Noam Chomsky acusó ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "querer avanzar hacia la destrucción del medioambiente" con su negación del cambio climático, y culpó al sistema capitalista de agravar el calentamiento global.



"Estados Unidos tiene un informe que la Administración de Trump no va a tener en cuenta y que advierte de que el nivel del mar podría aumentar más de dos metros. Es un peligro severo", alertó en un debate con otros científicos sobre el cambio climático en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



"El país más poderoso se está confrontando con el mundo entero y se ha quedado solo por haber querido avanzar en el camino de la destrucción del medioambiente", sentenció el filósofo en relación a la voluntad de Trump de retirarse de los Acuerdos de París.



Chomsky criticó al Gobierno mexicano por haber "anunciado con orgullo" el descubrimiento de 1.000 millones de barriles de petróleo, lo que conllevará que compañías internacionales acudan a estas reservas de crudo para "explotarlas, enriquecerse y llevarnos al desastre", opinó.



Según el filosofo, el sistema capitalista es responsable del cambio climático puesto que "busca maximizar la ganancia individual sin tener en cuenta los efectos que tendrá en los demás" o en el medioambiente.



"Hay posibilidades técnicas y sociales para lidiar con ello (el cambio climático). Pero la pregunta fundamental es si tenemos la voluntad de cuestionar los valores que rigen nuestras vidas", añadió Chomsky.

El científico mexicano Mario Molina, premio Nobel de Química 1995, quiso desmontar los "mitos" que esgrimen aquellos que niegan la responsabilidad humana en el cambio climático.



Más del 97 % de los científicos que estudian el cambio climático defienden que la mano humana está provocando el aumento de la temperatura, aseguró Molina, quien añadió que "encontrar un consenso tan extraordinario es una situación única en la ciencia".



También alertó de que las consecuencias del cambio climático "no son para finales de siglo" sino que este ya está teniendo un impacto en el planeta como, por ejemplo, un incremento en la intensidad de los huracanes.



Molina rechazó que "no podamos hacer nada" ante el cambio climático y recordó que ya existen "energías renovables que pueden competir desde el punto de vista del precio con los combustibles fósiles tradicionales".



"Si la temperatura subiera 5 grados centígrados habría zonas del planeta inhabitables donde la gente moriría al salir a la calle en verano, habría migraciones gigantescas y sequías", sentenció Molina, quien tachó de "irresponsabilidad temeraria" la actitud de Trump al negar el cambio climático.



Chomsky y Molina participaron en "Los acosos de la civilización de muro a muro", un foro organizado por la UNAM y la Universidad de Guadalajara con el objetivo de "debatir acerca de las amenazas que que experimenta el panorama mundial" como el cambio climático o el racismo.



"La comunidad global ha llegado a cuestionarse si estamos ante el fin de una era marcada de manera simbólica por dos muros: el de Berlín, derribado en 1989, y el que hoy se pretende construir en la frontera entre Estados Unidos y México", relata el programa del evento.