Chavismo repite elección en estado donde perdió

Quebrada y debilitada ante lo que parece la consolidación del régimen de Nicolás Maduro, la oposición chavista obtuvo ayer un gran reconocimiento al recibir el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorga el Parlamento Europeo. En particular, la eurodiputados reconocieron la labor de la Asamblea Nacional y de su presidente, Julio Borges, y de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma.

El premio Sájarov, dotado con 50.000 euros, es un reconocimiento que cada año concede el Parlamento Europeo desde 1988 a personalidades o colectivos que luchan por los derechos humanos y las libertades fundamentales. El premio se entregará en una ceremonia en Estrasburgo, Francia, el próximo 13 de diciembre. El año pasado recayó en las activistas yazidíes Nadia Murad Basi Taha y Lamiya Ayi Bashar, víctimas de la esclavitud sexual perpetrada por el grupo yihadista Estado Islámico en Irak.

Pero no todas fueron buenas noticias ayer para la oposición venezolana. La chavista Asamblea Constituyente decidió repetir las elecciones regionales en el estado de Zulia para diciembre, tras la decisión del gobernador electo en esa región, el opositor Juan Pablo Guanipa, de no aceptar juramentarse ante este organismo que responde al régimen de Maduro. En las elecciones regionales del 15 de octubre, la oposición ganó en cinco estados. Cuatro de esos gobernadores electos aceptaron jurar ante la Constituyente chavista, desacatando una decisión de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Maduro había amenazado con no permitir que asumieran los gobernadores que no juraran ante la Constituyente.

Al mismo tiempo que decidió repetir la elección en el estado de Zulia, la Constituyente también convocó a elecciones municipales para diciembre.

¿Default?

En tanto, el fantasma de una suspensión de pagos vuelve a rondar en Venezuela, al filo del plazo para que el país cancele 3.767 millones de dólares de deuda. La petrolera estatal Pdvsa debe pagar hoy viernes 985,1 millones de dólares de amortización parcial de su bono 2020; y el próximo jueves, 1.169,1 millones. De no hacerlo, el país incurriría automáticamente en incumplimiento, añadiendo más problemas a su colapsada economía.

La probabilidad de que Pdvsa caiga en default en 2018 subió a 79%, y a 99% para los próximos cinco años, según Bloomberg. Ya la calificadora de riesgos SP Global Ratings colocó los bonos de Pdvsa bajo vigilancia negativa, un temor alimentado por las sanciones de Estados Unidos a Venezuela.