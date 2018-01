La "bomba ciclónica" congela Este de EE.UU.

La ola de frío que bate récords históricos y asola a Estados Unidos en las últimas fechas continúa avanzando sobre el territorio del país, se ha cobrado la vida de al menos 11 personas en las últimas 24 horas, y amenaza con convertirse en una "bomba ciclónica".

La potente tormenta ha obligado a cancelaciones de creciente número de vuelos a lo largo de la costa este, debido a las peligrosas condiciones, entre las que aparecen el viento y la acumulación de nieve.

La "bomba cilcónica" como la denominan algunos meteorólogos, es la caída abrupta de la presión atmosférica. Los expertos estadounidenses señalan que una tormenta se convierte en una "bomba" en función de la rapidez con la que cae la presión atmosférica. Profundas caídas de la presión barométrica ocurren cuando aire cálido entra en colisión con un frente frío. El aire comienza a moverse y la rotación de la Tierra crea el efecto ciclónico. La dirección es al revés del reloj en el Hemisferio Norte, lo que deriva en vientos que surgen del noreste.

Eso ocurrió en octubre pasado, cuando un remanente de aire de un ciclón tropical sobre el Atlántico entró en colisión con un frente frío. Entre otros impactos, más de 80.000 hogares y comercios en Maine quedaron sin energía eléctrica, debido a que los fuertes vientos derribaron árboles que dañaron las líneas de distribución.

Los meteorlógos señalan que un efecto similar se producirá hoy jueves, al esperarse que la presión caiga con celeridad desde Florida hacia el norte.

Tragedia.

Un total de 11 personas han muerto desde la mañana del martes en el territorio estadounidense a causa de la exposición a las bajas y peligrosas temperaturas provocadas por una masa de aire ártico que está azotando la mayor parte del país durante las últimas fechas, según informó la cadena CNN.

Entre los fallecidos como consecuencia de la situación extrema, cinco murieron en el estado de Wisconsin, cuatro en Texas, uno en Dakota Norte y otro en Misuri.

De los que perecieron en Texas, dos eran personas sin techo que se encontraban en la ciudad de Houston, según señaló el cuerpo de policía.

Lagos, estanques, orillas de ríos o piscinas privadas congeladas son algunas de las escenas que está dejando la ola de frío, que ha provocado la suspensión de algunas celebraciones tradicionales con motivo de la entrada del nuevo año y que en los dos últimos días de 2017 ya se había cobrado tres vidas.

"La masa de aire ártico continuará fuerte sobre los dos tercios orientales del país hasta el final de la semana", afirmó a través de Twitter el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), que incidió en que se registrarán "temperaturas muy frías y vientos gélidos peligrosos" en esta zona.

El 2 de enero se contabilizaron nuevos mínimos que acabaron con récords mantenidos durante décadas, como el de Dayton, en Ohio, donde los 25 grados bajo cero registrados pulverizaron la marca previa de 1898; o en Salisbury, en Maryland, con unos 14 bajo cero que rompen el anterior mínimo de 1918.

Advierten.

La institución, ante la ola de frío, ejecutó una campaña de orientación para la población afectada —los dos tercios orientales del país— en la que advertía de la necesidad de realizar un seguimiento de la evolución de la tormenta que azota la costa este y explicó los síntomas que pueden ayudar a diagnosticar una hipotermia.

Estas condiciones climáticas, según informó el servicio, pueden dejar en las próximas horas precipitaciones en forma de nieve y hielo en la costa atlántica, especialmente en Florida y Carolina del Norte.

El NWS señaló que hoy jueves, la costa este de sur a norte, desde la propia Florida hasta Maine, vivirán fuertes nevadas y heladas y llamaron a sus habitantes a evitar viajes por carretera porque se prevén "considerables problemas para el desplazamiento".

En el estado de Georgia, el gobernador, Nathan Deal, declaró el estado de emergencia para 28 condados debido a las gélidas corrientes, tal y como informó en su cuenta de la red social Twitter

La ola de frío hizo que nevara en Tallahassee, la capital del estado de Florida, y obligó a cerrar parte de una carretera interestatal, según medios locales.

El gobernador de Florida, Rick Scott, alertó a turistas, residentes y negocios del norte del "Estado del sol" a prepararse para enfrentar condiciones de frío extremo para esta noche e incluso posibilidades de acumulación de nieve.

Scott hizo un llamado a prepararse "para las condiciones climáticas extremadamente frías, incluyendo posibles acumulaciones de nieve, aguanieve o hielo".

Nueva York moviliza a 2.400 municipales y 2.200 camiones

Nueva York está pronta para enfrentar la tormenta que puede tener proporciones históricas. Las autoridades de la ciudad movilizan a 2.400 trabajadores municipales y despliegan 2.200 camiones especiales para despejar las calles, así como tienen un stock de 280.000 toneladas de sal, que se usa para amortiguar los efectos de la nieve en veredas y pavimento. "Vamos a enfrentar vientos inusualmente fuertes", señaló Kathryn García, jerarca de la Alcaldía, que exhortó a los habitantes a evitar de conducir vehículos y optar por usar los servicios de transporte público.

"Los fuertes vientos y las temperaturas muy bajas significan que vamos a estar operando en las condiciones más adversas ", enfatizó.

Por su parte, el subcomisionado de la Oficina de Administración de Emergencias, Herman Schaffer, indicó que la ciudad abrió un centro de operaciones especiales para abordar las consecuencias de la tormenta. "Le pedimos a todos que no salgan a las carreteras a menos que sea absolutamente necesario", exhortó Schaffer. "Lo peor de la tormenta será mañana (hoy) en las horas de tránsito más intenso". (Fuente: The New York Times)