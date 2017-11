Devin Kelley, un ex miembro de la Fuerza Aérea de EE.UU. autor de la matanza en Texas

El autor del tiroteo en una iglesia de Texas de este domingo que dejó al menos 26 muertos fue identificado como Devin Patrick Kelley, un hombre blanco de 26 años, según el congresista texano Henry Cuellar.



Los medios estadounidenses informaron que el autor de la masacre murió después de enlutar a la población de Sutherland Springs, de menos de 500 habitantes.



De acuerdo con CBS News, que cita a agentes federales, el atacante era un ex miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que sirvió del 2010 al 2014. Fue dado de baja sin honores y juzgado en la corte marcial en mayo de 2014.



Se desconoce por ahora si pereció por disparos de la Policía o se quitó la vida, de acuerdo con el portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado Guadalupe, Robert Murphy.



Freeman Martin, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, señaló en la rueda de prensa que el atacante vestía completamente de negro y portaba un chaleco antibalas.



Un funcionario federal reveló a The Associated Press bajo condición de anonimato que Kelley vivía en un suburbio de San Antonio y no parecía estar vinculado a grupos terroristas. Agregó que los investigadores revisan las publicaciones de Kelley en las redes sociales días antes del ataque, incluyendo una en que parecía mostrar un arma semiautomática AR-15.



Según el gobernador de Texas, Gregg Abbott, las edades de las 26 víctimas oscilan entre los 5 y 72 años de edad, una de las cuales es Annabel Pomeroy, la hija de 14 de años del pastor de la iglesia Frank Pomeroy, quien se lo confirmó a ABC News.



El autor del tiroteo escapó del lugar en su automóvil, el cual pudo verse en imágenes de televisión en medio de un campo y con varios agentes y peritos policiales trabajando a su alrededor.



Medios locales aseguran que el atacante usó un rifle de asalto semiautomático, de acuerdo con testimonios de los vecinos que escucharon los disparos desde fuera del templo.



"Este acto de maldad ocurrió en un momento en que las víctimas y sus familias estaban en un lugar de culto. Nuestros corazones están rotos", dijo el presidente Donald Trump, quien se encuentra en el segundo día de su gira por Asia.

