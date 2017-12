Así es el Yantar, el buque ruso que se convirtió en la esperanza de los argentinos

Un buque ruso dotado de dos sumergibles rastreadores que opera a 6.000 metros de profundidad llegará hoy martes para colaborar con la búsqueda del submarino argentino ARA San Juan, perdido hace 19 días en el Atlántico sur con 43 hombres y una mujer en su tripulación.



A pesar de que algunos buques abandonaron la búsqueda, otros llegan para colaborar. La nueva esperanza es el arribo del Yantar, que partió hace unos días desde África.



El Yantar está equipado con dos vehículos submarinos autónomos de aguas profundas que le permiten examinar áreas submarinas y están capacitados para poder realizar tareas de rescate.

Según informa Clarín, los vehículos se llaman Konsul y Rus y pueden acomodar una tripulación de dos personas, que se sumergen en pequeñas naves que alcanzan más de 6000 metros de profundidad.



La llegada del Yantar es otra de las colaboraciones del gobierno ruso, desde que Putín le prometió ayuda a Mauricio Macri en la búsqueda del submarino. La semana pasada aterrizó en Comodoro Rivadavia el avión Antonov, uno de los más grandes del mundo, que trajo el Pantera Plus, un mini submarino que tiene una capacidad de inmersión de mil metros, aunque todavía no encontró evidencias del ARA San Juan.

Cómo sigue la búsqueda.



En su informe diario, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, no dio nuevas noticias de la búsqueda y confirmó que esperan la llegada del Yantar para hoy. "Hay seis buques que siguen barriendo el fondo (del mar). Cinco son de Argentina y el aviso chileno Cabo de Hornos. Mañana (por hoy martes) se sumaría el buque Yantar ruso y el sábado el Atlantis de Estados Unidos", dijo.



Los sonares habían detectado tres objetos de tipo metálico en profundidades de 700 a 950 metros, pero nada pudo confirmarse. "Hay olas de 3 metros", con adversas condiciones climáticas en la zona de búsqueda, agregó el portavoz. "El buque ruso Yantar tiene un sumergible que puede operar a 6.000 metros de profundidad", detalló.



Con el aporte del vehículo robotizado Panther Plus aportado por el gobierno ruso y meteorología favorable, se verificó antenoche a 700 metros de profundidad otra presencia detectada por el Atlantis, un buque oceanográfico de Estados Unidos. El resultado fue negativo.



El jueves pasado, en tanto, un buque de investigación argentino Víctor Angelescu detectó a 476 metros de profundidad un presunto casco con medidas muy parecidas a las del ARA San Juan. También con el robot Panther Plus se pudo confirmar que se trataba de un pesquero hundido.



La última comunicación con el ARA San Juan fue el 15 de noviembre. El gobierno del presidente Mauricio Macri y la Armada han dado por muertos a los tripulantes en el fondo del mar y abandonaron las operaciones de eventual rescate, aunque no las de búsqueda.