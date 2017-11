Así está el mar en el área donde buscan al submarino argentino desaparecido

La Armada Argentina difundió hoy lunes un video desde uno de los buques que participa del rastrillaje del submarino ARA San Juan en el que se puede ver el fuerte temporal en el que se desarrollan las tareas de búsqueda.



Las imágenes fueron tomadas desde el Destructor ARA "Sarandí", que debe sortear olas de más de seis metros de altura. Las condiciones meteorológicas mejorarían recién mañana.



"Recién para el martes el clima y el mar van a estar en condiciones favorables para que los operativos sean más efectivos y para que el submarino pueda ser detectado por radar", dijo ayer el vocero de la Armada, Enrique Balbi.

Por primera vez, hoy lunes una autoridad de la Armada Argentina reconoció que el submarino ARA San Juan había sufrido una avería en su derrota, puntualmente un cortocircuito en las baterías. "La informó (el comandante) el miércoles y por eso se les hizo cambiar el rumbo", afirmó el capitán de navío Gabriel Galeazzi, comandante de la Agrupación de Buques Oceanográficos.



Sin embargo, el vocero de la Armada aseguró que el reporte se transmitió antes de la última comunicación previa a la desaparición del submarino, por lo que no se vincularía directamente con la desaparición del navío.



"[La avería] se comunicó oportunamente, por eso fue que se inició con este sistema", dijo Galeazzi en referencia al operativo de búsqueda reforzado día a día con buques y aviones de fuerzas armadas local y de otros países.



Responsable desde ayer por la tarde de los últimos partes de prensa en la Base Naval Mar del Plata, Galeazzi dijo que el miércoles fue cuando el comandante Fernández "avisa del principio de avería, se le hace cambiar la derrota, se lo pone rumbo a Mar del Plata". "Se tiene la comunicación satelital cuando estaban en inmersión", aclaró.



Según Galeazzi, el comandante se refirió a "un problema de las baterías, un cortocircuito", por lo que el ARA San Juan salió a superficie para comunicar la situación. Asegura que ese dato ya fue incluido en comunicados oficiales.



Las complicaciones técnicas fueron, afirmó Galeazzi, las que llevaron a la superioridad a ordenarle un cambio de rumbo al submarino para generarle un recorrido más corto y directo a Mar del Plata.



"Apenas es tuvo esta información fueron desplegados los medios para allá", explicó sobre el inicio del operativo de asistencia. Aclaró que un submarino siempre requiere y mantiene control desde tierra, por lo que se dispuso el envío de naves de apoyo.



Consideró "normal" que se puedan dar averías en este y otras embarcaciones. "Un buque es un elemento muy complejo, con muchos sensores, navegadores, una ciudad navegando con mucha gente, y tiene un sistema redundante que permite ante una avería pasar a otro sistema, y a otro" si no funciona el anterior.



Sin embargo, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, aseguró hoy a La Nación que el reporte de avería no existió en la última comunicación del ARA San Juan antes de desaparecer. "El miércoles pasado, a las 7.30, el submarino informó que continuaba navegando en inmersión, sin novedades en el personal, con destino a Mar del Plata. Llevaba ya varios días de navegación, se encontraba en la mitad del viaje y no reportó problemas de batería ni de ningún tipo", señaló.



En tanto, el vocero reiteró que se "mantienen los esfuerzos de búsqueda" pese a las malas condiciones climáticas. "Se está barriendo el fondo del mar con sondas multihaces, que con la última tecnología permiten graficar en forma tridimensional el fondo", describió.



Asimismo, Balbi confirmó que los siete intentos de llamadas satelitales detectadas el sábado pasado no provinieron del submarino.