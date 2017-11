Armada sobre tripulantes: "No descartamos una situación de supervivencia extrema"

El vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, dijo que las fuerzas no descartan la posibilidad de que los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan se encuentren con vida y se refirió a los informes sobre posibles irregularidades en la compra de las baterías de la nave.



En una conferencia de prensa desde el edificio Libertad, en Retiro, Balbi informó sobre la partida de un minisubmarino norteamericano enviado al área de búsqueda del ARA San Juan y brindó detalles sobre la situación de los familiares y los pagos de haberes.



Luego fue consultado por los dichos de la diputada nacional por el oficialismo, Elisa Carrió,quien anoche aseguró que los tripulantes "están muertos".



"No puedo tansmitirles alguna opinión", respondió Balbi. "Lo que puedo decir es que hasta tanto no tengamos indicios o certezas de la situación del submarino, no podemos hablar de algo que alguien opine. Simplemente tratamos de ser respetuosos con los familiares. Si bien van 11 días de búsqueda, esto no quita que puedan estar en una situación de supervivencia extrema".



También se le preguntó acerca de posibles irregularidades en la compra de las baterías del ARA San Juan. Balbi contestó: "Todo lo que es el estado operativo, informe de fin de reparaciones de media vida, hace dos años, y todo el estado operativo y las navegaciones, está todo debidamente documentado. La idea es presentar esto a la doctora Yáñez cuando termine este operativo de búsqueda".



Y agregó: "Con el tema de las baterías, lo que se recicla son las vasijas, lo demás es nuevo: los insumos, bordes, cableado, plomo, electrolitos. Lo que se recicla, si está en condiciones, es la carcaza. Los insumos son provistos justamente por una empresa desde Alemania. Y cada vez que se activaron, hubo un procedimiento con ingenieros alemanes. Todo el proceso de activación y carga de las baterías está debidamente documentado".



"¿Se están cuestionando las irregularidades para beneficiar a ciertas empresas?", le insistió una periodista en la conferencia de prensa: "No tengo información de ese tema y esto sucedió hace dos años", respondió.

