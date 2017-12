La Armada dijo que las 8 llamadas que hizo el ARA San Juan "no fueron de emergencia"

El vocero de la Armada, capitán de navío Enrique Balbi, aseguró hoy que los ocho intentos de comunicación que provinieron del submarino ARA San Juan antes de su desaparición "no son llamadas de emergencia".



"Es como una conexión que hace para enlazar Internet. Según el informe de Iridium, no fueron exitosas", resaltó durante una conferencia de prensa en la que brindó un nuevo parte sobre el operativo de búsqueda.



Las llamadas quedaron registradas en un informe que la empresa de comunicación Tesacom confeccionó por pedido de la Armada. Balbi explicó que la fuerza considera que solo una de las ochos comunicaciones es importante: la llamada de voz realizada a las 7.19 de la mañana del miércoles 15 de noviembre.



En su mensaje, el capitán Martín Fernández informó sobre el "cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías" que generó el "ingreso de agua de mar por sistema de ventilación". "Baterías de proa fuera de servicio. Al momento de inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal mantendré informado", agregó. Ese fue el último contacto con el submarino.



"Ya se encontraba en inmersión, siguiendo rumbo a Mar del Plata, en plano profundo para inspeccionar la falla", señaló Balbi.



Según los registros, las duraciones de las llamadas varían. La primera, a la 1.11 de la madrugada, duró tres minutos; luego siguieron comunicaciones de diez y de dos minutos, y a la 1.49 se registró la llamada más larga, que se prolongó durante trece minutos, según el informe de Tesacom.



Después hubo una pausa de poco más de cuatro horas y a las 6.19 se reanudó la comunicación con una llamada de diez minutos, otra posterior de un minuto y finalmente, a las 7.36, la última, con una duración de nueve minutos.



Balbi dijo que la planilla de Tesacom que se filtró ayer no refleja todas las comunicaciones con el submarino. Según la Armada, el submarino no hizo llamadas de emergencia "desde que tuvo la falla hasta que avisa de nuevo que navega sin novedad de personal".



"La primera es por radiofrecuencia del día martes 14. Es un mensaje de seguridad, situación normal de navegación. La siguiente es a las 23:42, cuando hace una comunicación por voz, informando de la falla del submarino hacia tierra", detalló el vocero de la Armada.



"El día 15 a la madrugada hay otra llamada en la cual solo informa la posición en ese momento. La siguiente llamada la hacen desde tierra para que reporte sobre la falla. La ultima llamada por voz es a las 7:19", agregó.



