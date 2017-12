La Armada investiga un nuevo punto de contacto a 700 metros de profundidad

A 26 días de la desaparición del submarino ARA San Juan, la Armada argentina informó esta mañana que investiga un nuevo punto de contacto a 700 metros de profundidad. Fue detectado por el buque Atlantis, de Estados Unidos, que se incorporó días atrás al operativo de búsqueda, con el equipamiento de avanzada tecnología CURV 21.



"La meteorología no es la óptima, pero tampoco dejamos de buscar", afirmó el vocero de la fuerza, capitán de navío Enrique Balbi, en su habitual rueda de prensa en el edificio Libertad.



"No puede estar más allá de esta área, con superficie circular de 4.000 kilómetros cuadrados. No vamos a buscar más allá de los mil metros, teniendo un área de mayor probabilidad de ocurrencia del submarino en función de los indicios que tenemos", explicó.



Balbi, además, reiteró que no hay indicios de que el navío haya sufrido un ataque externo y remarcó que no hay fecha para dar por finalizado el operativo de búsqueda.



Por otra parte, aseguró que "un cabo principal que fue desembarcado en Ushuaia y un suboficial que ni siquiera fue embarcado en Mar del Plata porque tenía compromisos con la campaña antártica" estaban hoy "en el Ministerio de Defensa, reunidos con el ministro" Oscar Aguad.

"Hay chances objetivas de saber qué pasó"

La jueza de Caleta Olivia, Marta Yañez, a cargo de la investigación por la desaparición del submarino ARA San Juan, afirmó hoy que orienta su pesquisa con la hipótesis de que el navío nunca sea encontrado o reflotado. Y resaltó que considera que "hay chances objetivas de saber qué pasó" con el submarino.



"Estoy tomando medidas ya pensando que no pueda ser ubicado o si pudiera, también estoy pensando que no pudiera se reflotado en lo inmediato", afirmó la magistrada en diálogo con Radio La Red.



Balbi aseguró hoy que las autoridades de la Armada están en permanente contacto con la Justicia.