Armada Argentina descarta que otros dos objetos en el Atlántico sean el submarino

La Armada Argentina informó hoy que otros dos objetos o "contactos" detectados en el fondo del Atlántico, a 650 y 139 metros, no corresponden al submarino ARA San Juan, cuyo rastro y el de sus 44 tripulantes se perdió hace 27 días.



Si bien hoy es el primer día en todo este tiempo en que el cuerpo castrense no realizó una conferencia de prensa para informar de los detalles de la búsqueda, en un comunicado se informó que el vehículo operado remotamente CURV21, de Estados Unidos, descartó que ambos puntos, detectados previamente por sonar, tengan algo que ver con el buque.



El primero de ellos, explorado este lunes a 650 metros de profundidad, "no tuvo contacto positivo" y se descubrió que en verdad era una roca, tras abarcarse la inspección de un radio de 400 metros en todas las direcciones.



"Dentro de esa área sonar, el CURV21 detectó una piedra de aproximadamente un metro de longitud, en una zona con abundante actividad biológica", añade el texto difundido.



Por otro lado, el segundo punto, que había sido detectado previamente a una profundidad de 139 metros por el buque de investigación científica "Protector" del Reino Unido, también fue rechazado por el CURV21, al corroborarse que correspondía a un buque hundido.

"La Armada Argentina y el Ministerio de Defensa mantienen el compromiso de acompañar a las familiares de los 44 tripulantes. Es por ello que la Armada ratifica el compromiso asumido desde el primer día para continuar alojándolos y asistiéndolos en todas la necesidades básicas", concluye el comunicado.



En las últimas semanas se detectaron varios contactos o indicios de objetos que podían ser el submarino, que poco a poco se han ido descartados.



En su parte del lunes, el portavoz de la Armada, Enrique Balbi, remarcó que "la voluntad es poder detectar" al submarino, aunque ya se ha barrido el área de búsqueda más de dos veces "con la mejor tecnología del mundo" sin obtener resultados.



El área de operaciones, en la que además de Estados Unidos y Reino Unido colaboran otros países como Rusia y Chile, abarca 40.000 kilómetros cuadrados, aunque la de mayor concentración de las unidades de búsqueda es de aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados, entre los 200 y los 1.000 metros de profundidad.