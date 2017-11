La Armada Argentina da por terminada la búsqueda de la tripulación del ARA San Juan

La Armada Argentina dio por terminada la búsqueda de la tripulación del submarino ARA San Juan. "No habrá salvamento de personas", dijo en conferencia de prensa el vocero de la fuerza de mar, Enrique Balbi.



El jerarca naval afirmó que "el rescate se extendió más del doble del tiempo que se estima" para este tipo de operativos y que no fueron encontrados "rastros del submarino ni de sus balsas salvavidas".



"El plan SAR (Search and Rescue, por sus siglas en inglés) tiene como misión ejecutar la búsqueda y salvamento de personas en peligro en área marítima con el fin de preservar la vida humana en el mar", explicó Balbi.



Balbi indicó que "a pesar de la magnitud de los esfuerzos" no se encontró ningún tipo de evidencia sobre el naufragio y por tanto "se dio por finalizado el rescate y se pasa a la fase de búsqueda" de la embarcación.



La nueva fase implica una reestructura en el personal que estará presente en la búsqueda y el material que se pondrá a disposición para llevarla a cabo.



Ya pasaron 15 días desde la última comunicación que se efectuó con el submarino que llevaba a 44 tripulantes a bordo. La misión de rescate generó un megaoperativo que incluyó la colaboración de 18 países y la utilización de tecnología de última generación.

