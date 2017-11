La Armada Argentina confirmó que "hubo una explosión en el submarino"

A ocho días de la desaparición del submarino ARA San Juan, el vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, aseguró hoy que el gobierno recibió un informe a través del embajador argentino en Austria de que "hubo un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión" en la zona del último contacto del navío.



"Se recibió una información sobre un evento anómalo, violento y no nuclear consistente con una explosión", apuntó. Balbi dijo que la novedad coincide con el dato aportado ayer por la agencia internacional Ismerlo, especializada en el rescate de submarinos siniestrados, sobre el registro de un "ruido" a apenas 30 millas de la última localización del navío.



El hallazgo de la "anomalía hidroacústica" obligó, anoche, al envío de buques con capacidad de sonares y telefonía subacuática y dos aeronaves de Estados Unidos y Brasil, para que verifiquen si allí se encontraba el ARA San Juan.



"No sabemos la causa que produjo en ese lugar, en esa fecha, un evento de estas características", remarcó el vocero de la fuerza.



Balbi remarcó que reforzarán la búsqueda del navío: "En consecuencia, seguimos buscando. Hasta tener evidencia concreta de dónde está el submarino y nuestros 44 tripulantes".



Enseguida, añadió: "En cuando a cualquier hipótesis o conjetura, hasta que no tengamos evidencia certera, no podemos afirmar ninguna afirmación concluyente, valga la redundancia".

Balbi dijo que no hay evidencias de que el navío pueda haber sido atacado ni indicios para confirmar un averío en el buque: "No sabemos cuál fue la causa que produjo un evento de estas características. No sabemos la causa. tenemos la posición y que es lo que se produjo, no la causa".



Balbi dijo que la zona "es a través del golfo San Jorge, a 430 kilómetros del punto mas cercano de la costa, en un punto que está precisado, y con un radio de 125 kilómetros".



En cuanto a la profundidad, explicó que "las profundidades de la zona, como está cerca del talud, de Este a Oeste hay mucha variedad de profundidades. Varían considerablemente desde los 200 metros, a los mil, dos mil, tres mil metros. Es muy amplia la variedad de profundidad".



“Nunca hubo una explosión así en un submarino en la Armada Argentina”, dijo. Y ante la pregunta de una periodista de por qué si hubo una explosión no se encontraron restos en la superficie, agregó que "no descartamos una implosión”.



A las 19 horas la Armada Argentina emitirá un nuevo parte.



Los familiares de los tripulantes, en medio de llantos y protestas, fueron informados minutos antes de la conferencia de prensa de lo que se sabe hasta el momento: "No creemos que la explosión haya sido ayer", dijo una de las mujeres familiar de un tripulante.