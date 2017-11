Argentina vota en medio de fuerte polarización entre Cristina K y Macri

Más de 33 millones de argentinos están habilitados para votar hoy domingo en las elecciones parlamentarias que renovarán la mitad de las bancas en la Cámara de Diputados y un tercio de las del Senado.

Aunque los sondeos no anticipan un cambio radical en la actual relación de fuerzas del Congreso, los resultados empezarán a entregar respuestas a dos de las principales incógnitas en Argentina.

Por un lado, cuál será el nivel de respaldo con el que contará el gobierno de Mauricio Macri para encarar durante la segunda etapa de su mandato reformas sensibles, como la tributaria, laboral y previsional. Por el otro, qué destino político —y judicial— le espera a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Tras haber cosechado casi el 36% de los votos a nivel nacional en las primarias del 13 de agosto pasado, el oficialismo aspira a alcanzar hoy la meta del 40%.

Cuenta para eso con la expansión que viene registrando en los últimos meses la actividad económica. La recuperación del consumo, la conclusión de algunas obras del ambicioso plan de infraestructura en marcha y la aceleración del otorgamiento de créditos hipotecarios y personales le permiten al gobierno llegar a estas elecciones en mejores condiciones económicas que en las primarias.

En ese contexto favorable, Macri podría alcanzar una marca que no se repite desde el triunfo electoral de los candidatos de Raúl Alfonsín en las elecciones parlamentarias de 1985: vencer en los cinco principales distritos del país.

En la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, todo indica que la alianza oficialista Cambiemos consolidará y, en algunos casos incrementará, su holgado triunfo de las primarias. En Santa Fe el objetivo es doblegar a Agustín Rossi, ex ministro de Defensa del kirchnerismo, que, con la suma de las listas peronistas, ganó por escaso margen en las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias).

Pero el trofeo mayor es, sin dudas, la provincia de Buenos Aires. Allí, en la categoría Senadores, Cristina Kirchner se impuso en las primarias al oficialista Esteban Bullrich por apenas 20.324 votos, el 0,1% de los sufragios.

Según todas las encuestas, aquel resultado se revertiría hoy gracias al traslado a Cambiemos de parte de los votos que había obtenido Sergio Massa en las PASO y de la concurrencia a las urnas de electores que no participaron en las primarias.

"El nivel de participación será clave. En las PASO fue del 77,2% y ahora esperamos que crezca al 82%. Cuanto más suba el número de votantes, más diferencia obtendrá Cambiemos en la provincia de Buenos Aires", dijo a El País el analista político Raúl Aragón.

El caso Maldonado.

No obstante, esas proyecciones favorables al gobierno no tienen incorporado el potencial efecto en las urnas de la aparición el martes pasado en el río Chubut del cadáver de Santiago Maldonado. Ese joven había desaparecido el 1° de agosto pasado tras la represión de la Gendarmería Nacional a una manifestación en el sur del país.

El viernes, en el primer día de la autopsia, se confirmó que el cuerpo era de Santiago Maldonado. Su caso tenía en vilo a todo el país, al punto que la campaña electoral se suspendió el martes cuando apareció el cuerpo, que ya todos sospechaban eran del joven desaparecido. (Ver Página E3)

Hoy se develará en las urnas si la extrema gravedad institucional de ese caso, y el uso político que se hizo de él, tendrá impacto electoral.

"En los núcleos duros de los votantes oficialistas y opositores, este caso no cambia nada. El principal análisis indicaría que algún costo le traerá al gobierno, pero la gente, en general, no lo ha considerado como una variable al momento de considerar su voto. En todo caso, el impacto negativo para el gobierno será mínimo", dijo a El País Orlando D´Adamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano.

El kirchnerismo.

El resultado electoral en la provincia de Buenos Aires no solo determinará el nivel de apoyo al gobierno, sino que también dará señales claras de cómo se irá configurando la oposición al macrismo de cara a las elecciones presidenciales de 2019.

Un triunfo de Cristina Kirchner en el principal distrito del país la dejaría en inmejorables condiciones para aglutinar, una vez más, al Peronismo detrás de su liderazgo. Una derrota, en cambio, no solo daría mayor fortaleza a quienes vienen pidiendo dejar atrás la etapa kirchnerista dentro del peronismo: aceleraría también el avance de las múltiples causas judiciales que pesan sobre la ex presidenta ante una Justicia siempre sensible a los tiempos políticos en Argentina.

"El Peronismo nace y se consolida en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, una derrota allí sería difícil de digerir. La ex presidenta se presentó esperando una victoria contundente, y hoy parece que no será ni siquiera victoria. Si Cristina Kirchner es derrotada, posiblemente se acelerará la renovación dentro del Peronismo", señaló DAdamo.

De cualquier modo, ese proceso deberá transitar un camino árido. Si los resultados finales se condicen con lo que prevén las encuestas, no emergerán hoy liderazgos fortalecidos dentro del principal partido de oposición.

Además de las previsibles derrotas en los grandes distritos, el Peronismo podría perder en históricos bastiones como San Luis, Santa Cruz y La Pampa. El único dirigente peronista con proyección presidencial que evitaría el naufragio es Juan Manuel Urtubey, el gobernador de la provincia de Salta.

Tras una larga campaña, los argentinos decidirán hoy en las urnas si renuevan o no la confianza en el gobierno de Macri tras casi dos años de gestión. Pero el veredicto popular también enviará señales a la oposición. Del resultado que obtenga Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, dependerá que se endurezca la oposición al gobierno o si, en cambio, se abrirá una etapa de mayor negociación política.

Las elecciones legislativas de hoy se realizan además en un contexto de investigaciones en torno a supuestos hechos de corrupción en los gobiernos kirchneristas.

PARA ENTENDER LAS LEGISLATIVAS EN ARGENTINA.

1 - Renovación del Congreso.

Se elegirán en Argentina 127 diputados y 24 senadores nacionales. La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores con mandato de cuatro años. Cada dos años renueva la mitad de la Cámara. En el Senado hay 72 bancas, renueva un tercio cada dos años.

2 - Distribución de Diputados.

En el caso de la Cámara de Diputados, la cantidad de representantes por cada provincia está determinada por el número de habitantes. Por ejemplo, por la provincia de Buenos Aires ingresan 35 diputados nacionales, y por distritos menos habitados entran solo dos.

3 - Las listas a Diputados.

Cada partido o alianza presenta una lista de candidatos para todos los cargos. Los electores no votan a un candidato en particular, sino a una lista entera. De acuerdo a los votos obtenidos, cada lista ingresará un determinado número de legisladores al Congreso.

4 - Distribución de senadores.

En la Cámara de Senadores, ingresan 3 representantes por provincia, sin importar la cantidad de habitantes. En la elección de hoy en solo ocho provincias se votará para escoger senadores: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz.

5 - Las listas en el Senado.

La lista que obtenga la mayor cantidad de votos en esas provincias logrará ingresar dos senadores. La que termine en segundo lugar aportará un representante. Por eso, aún con una derrota, es muy probable que Cristina Fernández de Kirchner por Buenos Aires.

6 - Despliegue de seguridad.

El gobierno de Argentina anunció que 106.000 agentes estarán destinados a la seguridad de las elecciones de hoy.

Se dispondrán 90.084 mesas electorales en casi 14.500 lugares de votación a los que podrán acudir poco más de 33 millones de electores habilitados.

7 - Resultados desde las 21.

Los primeros resultados se difundirán a partir de la hora 21, con actualizaciones cada cinco minutos.

El gobierno ha evitado dar una hora exacta para conocer los resultados definitivos. Hace unos meses, el gobierno presentó un proyecto de ley para instaurar el voto electrónico.