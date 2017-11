“Agujero del Dragón”, la caverna marítima más grande del mundo

El miércoles, la emisora estatal china, CCTV, anunció que el recién descubierto "Agujero del Dragón", una caverna marina de 300 metros ubicada en una de las zonas más disputadas del planeta, en el sur del mar de China, es ahora el mayor agujero del mundo.



Según Xinhua, los lugareños llaman "el ojo" al agujero azul y se encuentran dentro de las disputadas Islas Paracelso, que tienen reclamos territoriales de Vietnam, Malasia, Indonesia, Brunei, Filipinas, Taiwán y China. El lugar es rico en recursos naturales y es una de las rutas marítimas más militarizadas del planeta.



El hoyo oceánico superaría al “Agujero Azul del Deán” en las Bahamas, que se sumerge a una profundidad de 202 metros.



Para hallar la dimensión exacta del pozo los investigadores utilizaron una variedad de métodos, indicó Yang Zuosheng, profesor de la Universidad Oceánica de China.



"[La determinación] de la profundidad tiene que hacerse a través de una serie de calibraciones, por ejemplo, basadas en niveles de agua de marea, temperatura, nivel de sal, densidad del agua de mar. Pero no importa qué tipo de calibración se use, la profundidad debe ser alrededor de 300 metros ", dijo.



El dato

Por su parte, los científicos chinos continuarán estudiando la vida marina dentro del hoyo. Debido su profundidad -el agua más allá de cierto nivel no tiene oxígeno- se presume que encontrarán pocas criaturas viviendo en los tramos más bajos.



Los agujeros azules se formaron durante las antiguas glaciaciones de nuestro planeta y están esparcidas a lo largo del planeta.