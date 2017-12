Fiscales "estamos enfrentados con nuestro DT porque nos hace entrenar 30 horas"

El fiscal de flagrancia Gustavo Zubía, vicepresidente de la Asociación de Fiscales, explicó la situación que llevó a que el gremio se declarara en preconflicto a menos de dos meses de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal.



En declaraciones al programa Inicio de jornada de Radio Carve, Zubía dijo que "antes de los dos meses se están modificando 16 competencias de fiscalía, de las 20 que existen para Montevideo" y que eso es "un elemento que hay que tener en cuenta porque la asociación ha planteado una disposición a que existan múltiples modificaciones en este sistema, que es irracional; pero para que existan esas modificaciones tiene que haber primero un marco general, una aceptación de que estamos frente a muchos problemas".



"De 16 fiscalías, 20 fueron modificadas, ¿Eso no es un reconocimiento tácito de que la cosa fue mal planificada?", se preguntó el fiscal.



"Acá tenemos un partido, que se llama seguridad. En el partido funcionan de un lado los defensores con sus clientes y del otro lado los fiscales. Los defensores cuando llegan a la cancha están fresquitos, los fiscales llegan doblados. Además, los defensores tienen cohesión en su equipo y los fiscales tenemos enfrentamientos profundos con nuestro DT que nos está llevando a entrenar más de 30 horas seguidas y entonces le dicen 'no resistimos', o 'esto no es racional'", relató Zubía.

Indicó que los fiscales están "enfrentados" con "compañeros de años, que conocen lo que es esto".



"Estoy viendo caras de fiscales muy molestos, como no había visto. Jamás había visto el sentir de molestia que en este momento se está desplegando", aseguró.



Zubía agregó que la situación "está afectando a las familias de los fiscales, porque no se pueden planificar actividades sociales o familiares con este sistema que tenemos".



"Yo estuve (cumpliendo un turno nocturno) el martes de noche, terminé el miércoles a las 22 después de 30 y pico de horas sin dormir. Ayer, con una actividad como la asamblea (del gremio de fiscales) terminé destrozado, hoy me levanto mal y esta noche tengo nuevamente turno nocturno de día y noche sin dormir y formalización en el juzgado. Estas situaciones no generan el debido estándar de interés en la labor", relató.



La comisión directiva ampliada de la Asociación de Fiscales analizó ayer realizar paros parciales de dos a tres horas diarias con concentraciones frente a la sede de la Fiscalía General de la Nación. "Se propuso realizar suspensión de tareas. La moción no prosperó. La mayoría planteó que esa moción deberá ser tratada en una asamblea que se realizará en febrero", dijo Zubía ayer a El País.



Desde que comenzó a aplicarse el nuevo Código de Proceso Penal, los fiscales se quejan de las "malas condiciones laborales" con turnos extenuantes, pocos funcionarios de apoyo y que deben atender hasta 200 llamadas de la Policía, entre otros reclamos.



El lunes 18, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, decidió modificar el funcionamiento y la organización de las fiscalías: dispuso la unificación de fiscalías de Otros Delitos con las de Flagrancias y se crearon otras fiscalías con funcionarios que estaban en las fiscalías especializadas en delitos complejos y económicos.