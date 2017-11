Xavier: "El Tribunal debe actuar de oficio"

La senadora y secretaria general del Partido Socialista Mónica Xavier, dijo a El País que "como el tema trata la ética de todos nosotros corresponde que el Tribunal de Conducta actúe de oficio", más allá de que el legislador brinde explicaciones a la Justicia.

El asunto puede ser abordado hoy en la Mesa Política de la coalición. Según un sondeo realizado por El País, varios sectores entienden que debería actuar el Tribunal de Conducta, pero ninguno de ellos estaría dispuesto a realizar un pedido formal para que eso suceda.

El senador de la Lista 711 ya tomó la decisión de no presentarse al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Consultado por El País, el legislador dijo que irá a la Justicia sin ampararse en los fueros y brindará sus explicaciones. "No estoy analizando presentarme al Tribunal de Conducta porque el tema está en la Justicia y hay que ir a la Justicia a dirimir esto", indicó el legislador.

De León fue denunciado esta semana por el Partido Independiente luego de realizar compras con las tarjetas corporativas de ALUR por un total de US$ 30.677 y $ 868.560. Dentro de los gastos figura una estadía en Semana Santa en las Cataratas do Iguaçu S.A., informó El Observador.

Varios sectores del Frente Amplio quieren "dejar espacio" para que la Lista 711 recapacite y resuelva finalmente presentar el caso ante el Tribunal de Conducta. De todos modos, desde el sector de De León entienden que no hay garantías para presentar el caso. En su momento, el grupo calificó de "injusto" el fallo sobre la conducta del exvicepresidente Raúl Sendic.

Por su parte, el diputado Darío Pérez (Liga Federal) dijo a El País que se esperará una decisión del Tribunal antes de solicitar que el caso sea tratado en la orgánica oficialista. "Suponemos que el Tribunal de Ética actuará de oficio, porque con nosotros actuó de oficio por no votar tres artículos de la ley de Presupuesto. Pero si no actúa de oficio veremos, porque no me parece que haya que dejar pasar mucho tiempo en este tema", finalizó el diputado.