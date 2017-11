El hallazgo en la visión de dos expertos

El gobierno anunció hoy el hallazgo de un sistema petrolero en el lugar donde semanas atrás (el 20 de octubre) se anunció la presencia de hidrocarburos. El País consultó a dos expertos en la materia para conocer su opinión sobre lo informado.



El ingeniero industrial, especializado en temas de hidrocarburo, Andrés Tierno Abreu, dijo que se trata de un “entrampamiento de petróleo que a lo largo del tiempo no se ha escapado”.



Agregó que ahora se debe medir el yacimiento para evaluar su tamaño, de forma de determinar la calidad del petróleo y si es o no comercializable.



Mientras tanto, para la doctora en Ciencias Geológicas, Leda Sánchez, lo hallado es solo un “bolsón con hidrocarburos”; algo que no es común en la región en la que se encuentra Uruguay; ubicado en el borde de la cuenca del Río de la Plata.



En la tarde de este miércoles el gobierno anunció que se encontró un sistema de petróleo en el lugar donde semanas atrás (el 20 de octubre) anunciaron el hallazgo de presencia de hidrocarburos.



Sin embargo anunciaron que aún no es posible afirmar "si el descubrimiento es comercializable dado que la perforación se llevó a cabo en lo que se presume es la frontera del reservorio".

