Mercedes Vigil: "La verdad que no me importa mucho tener la ciudadanía ilustre"

La escritora Mercedes Vigil dijo esta mañana que son “20.000 intransigentes” los que están pidiendo que se le retire el título de ciudadana ilustre de Montevideo, luego de que opinara que el paso del músico Daniel Viglietti por la realidad nacional fue algo “nefasto”.



“Grupos de fascistas tienen los alemanes, tienen los franceses e ingleses, en tres millones de habitantes 20.000 intransigentes asustan no por la opinión, sino por querer coartar la libertad de otros. Cuidado con creer que este es el reproche de la gente”, dijo Vigil a radio Carve.



La escritora señaló que “lo grave es no poder opinar” y no el hecho de que se le retire la ciudadanía ilustre. Incluso dijo que "no me importa mucho ser ciudadana ilustre. Lo que sí no me gustaría es dar una señal a los jóvenes de que la ciudad de Montevideo pertenece a un grupo de exaltados”.



“No creo que esto prospere, pero si se me castiga por dar un opinión el menor de los problemas es si sigo siendo ciudadana ilustre. Porque un gobierno que ha coqueteado con los populismos latinoamericanos y condecorado a (Nicolás) Maduro siempre genera una sensación tácita de totalitarismo”, dijo.



"Acá está en juego la libertad de expresión, no Mercedes Vigil", concluyó.

