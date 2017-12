Tras el video de los narcos con armas, Policía encontró el lugar y allanó casa en 40 Semanas

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, habló esta mañana en Inicio de Jornada de radio Carve sobre varios temas, entre ellos el aumento de homicidios que ha habido en el último tiempo.



"Han aumentado claramente los homicidos por conflictos entre delincuentes, aunque en el total estamos por debajo de 2015. No es justificación, estamos explicando el fenómeno. Cuando se matan con tanta facilidad los delincuentes, lo que hay es una pérdida de respeto a la vida", dijo el ministro.



Consultado sobre el video que circuló esta semana, en el que se veía un grupo de jóvenes que mostraban armas de fuego, Bonomi volvió a decir que “no está claro” quiénes eran, si es verdad lo que circuló de que se trataba de integrantes de la banda “del Tato” festejando la muerte de Gerardo Alcorta, el jefe de la banda rival del barrio 40 Semanas. “No está claro cuándo subieron ese video a las redes”, agregó el jerarca.



Y dijo que ayer se realizó un allanamiento en el barrio 40 Semanas: “Cuando la Policía llegó encontró el lugar y filmó cosas que coincidían con lo que se veía en redes. Encontró municiones, cargadores con balas vivas, chalecos antibalas, pero de ellos nadie. Es obvio que no iban a estar después de todo lo que pasó en las redes”.



En relación al nuevo Código del Proceso Penal, Bonomi dijo que el mismo hará "todo más efectivo, pero estamos en una transición que tiene algunos problemas". Mencionó que por ejemplo, "muchos individuos quedan libres y emplazados, pero terminarán presos".



"Tenemos la esperanza de que los fiscales investiguen a las bandas de delincuentes en conjunto, y no al Pato Feo u otro delincuente aisladamente. Sería mucho más efectivo", agregó.



Y dijo que "las bandas cometen delitos en distintos lados, que hasta ahora se abordaban por distintos jueces. Hay que coordinar la investigación como un solo caso. Es lo que se pretende con los fiscales con el nuevo Código".

"Uruguay, el país de la región donde la gente tiene más confianza en la Policía"

El ministro del Interior dijo que "Uruguay es el país de la región donde la gente tiene más confianza en la Policía".



Y sostuvo que "por muchos años se razonó en base a un error: que la pobreza se asociaba a la delincuencia. No es así y por esto he tenido cuestionamientos por izquierda y por derecha".