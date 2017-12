Vecinos de Villa Soriano están "indignados" por allanamientos

Vecinos de Villa Soriano se mostraron indignados por más de 20 allanamientos realizados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) a fines de octubre con apoyo de la policía y una ONG, en busca de especies autóctonas en peligro de extinción. Denuncian que entre 10 y 12 personas entraron a varios domicilios sin exhibir orden judicial. Sienten que el operativo fue un "abuso" y hasta una exjueza de Paz firmó una declaración en repudio.

"La población de Villa Soriano se siente ultrajada con un procedimiento de este tipo en tantos domicilios. Perfectamente pudo haber mediado una simple notificación de advertencia, una visita a cada una de las casas", indicó Freddy Planchón, uno de los vecinos.

Los habitantes de la localidad aseguran que la comitiva se "aprovechó del desconocimiento de la gente, para introducirse con violencia. Entraron a algunas casas para las que no tenían autorización y eso lo consideramos un atropello".

A un vecino "le destruyeron" entre seis y siete jaulas que estaban vacías. "¿Van a ir a también a todas las ferreterías y barracas destruyendo jaulas, porque se presume que mañana alguien puede poner un pájaro que no está habilitado?", cuestionó Planchón.

"Se llevaron nidos de boyeros, caparazones viejas de peludos confundiéndolas con las de mulitas que son absolutamente diferentes, entre otros abusos, desconociendo por completo las costumbres de Villa Soriano", estableció Planchón.

"Suceso increíble".

La ex- jueza de Paz Nair Kunze, de 85 años, es una referente de la comunidad y también asegura haber sufrido el operativo en carne propia.

"Nos vimos involucrados en un suceso increíble de que estés sentado cómodamente en tu casa y que entren dos policías por las habitaciones y miren qué hay debajo de las camas. Yo no hacía más que preguntarles dónde estaba la orden de allanamiento para que entraran de esa forma", explicó indignada.

"Ellos se hacían los simpáticos, pero el procedimiento era totalmente incorrecto. Supuestamente entraron con orden, pero con mi esposo no la vimos", cuestionó Kunze.

Loro arrestado.

Omar Rodríguez, otro de los allanados, indicó que ingresaron en su casa y no encontraron nada. "Los había soltado cuando llegaron la vez anterior. Lo que veo raro es por qué te preguntan el nombre y la dirección si tienen una orden de allanamiento", expresó Omar Rodríguez, uno de los allanados.

El escritor Juan Estévez, Premio Nacional de Literatura, fue otro de los que acompañó la movilización. "Me siento indignado, esto ha sido un atropello. En 11 años desde que estoy acá, no he visto una cosa así", indicó.

Los vecinos también criticaron que las aves que lograron incautar no fueron liberadas de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. "La mayoría de las aves que fueron liberadas se murieron", contó Estévez indignado.

"Ellos no son quiénes para determinar cómo se cumple la ley, y sin embargo Dinama los tiene como asesores o algo así. Me gustaría que la Dirección de Medio Ambiente pida disculpas al pueblo por el atropello que cometió metiéndose en casas de manera muy violenta y haciendo el ridículo como tener un loro arrestado a domicilio", explicó el vecino.

Los vecinos escribieron una carta que enviarán en las próximas horas a varias autoridades nacionales y departamentales en la que manifiestan sentirse "humillados" por este operativo que "alcanzó ribetes insólitos y propios de lo absurdo".

En la carta relatan que en la casa de Horacio Viola, uno de los vecinos, las autoridades hallaron un viejo loro hablador que lo dejaron "intervenido" hasta que la superioridad de la Dinama disponga. "Si se lo llevaban se moría", señalan.

Aclararon que "el viejo loro no fue comprado ni vendido, fue simplemente regalado por su anterior dueño, porque la soledad le iba a resultar fatal. Ahora el animal es "arrestado a domicilio".

Dos legisladores del Partido Nacional, Gonzalo Novales y Guillermo Besozzi, se hicieron eco de estos reclamos de los vecinos y pidieron una reunión con el director de la Dinama, Alejandro Nario.

"Se actuó con un extraordinario celo, digno de las mejores causas", indicó Novales a El País. "Hay delitos enormemente más graves" para los cuales "es muy difícil conseguir una orden de allanamiento", agregó.

Dinama dijo que allanó 10 sitios e incautó 48 especies

A principios de noviembre, Dinama informó que allanó 10 propiedades privadas en Villa Soriano. En todos estos lugares incautó 48 aves de diferentes especies protegidas. Cinco de ellas correspondían a especies de "alta prioridad para la conservación" en el país: dos cardenales amarillos y tres federales.

En todos los casos, se contó con el apoyo de la seccional quinta de Dolores y con las órdenes de allanamiento dispuestas por el juzgado de turno. En los lugares, se labraron dos actas, una fue por parte de la Policía y otra por parte de la Dinama, informaron a El País.

"Los procedimientos administrativos continuarán, dando a los involucrados las garantías y para el caso en que se determine que corresponde la imposición de sanciones", comentaron fuentes de la Dinama.